Zum Verfassungsschutz und der Lage in Cottbus

Cottbus (LR) Der Schrecken in Cottbus sitzt tief: Zwar hatten Verfassungsschutz und Medien immer wieder über die gefährliche Mischszene berichtet, in der sich Kampfsportler, Hooligans, Rechtsextreme, Rocker und Türsteher organisiert haben – das Problem aber war abstrakt für Menschen, die jenseits dieser Milieus leben.

Jetzt wurde ein Mensch auf offener Straße erschossen, nach Zeugenaussagen von mehreren Tätern. Das Opfer: Ein Mann aus der rechtsextremen Kampfsportszene. Das Motiv für seine öffentliche Ermordung ist noch unklar, doch die Vermutung, dass es um Verteilungskämpfe rivalisierender Gruppen geht, liegt nahe.

Die Polizei hat, so sagt Brandenburgs Innenminister, "erhöhte Maßnahmen" ergriffen, es bestehe die Möglichkeit von Racheaktionen. Beobachter befürchten eine weitere Eskalation der Situation.

Als ein Sprecher des Verfassungsschutzes vor einem Jahr von einem toxischen Gebilde sprach und Cottbus einen Hotspot des Rechtsextremismus in Brandenburg nannte, empfanden viele Menschen in der Lausitz diese Aussage als unangebrachte Nestbeschmutzung. Jetzt ist ein Mensch gestorben und das, was der Verfassungsschutz angeprangert hat, ist bittere Realität.

