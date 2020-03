Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Das Jugendamt Barnim stand zuletzt im medialen Fokus, nachdem ein fünfjähriges Mädchen aus einer Eberswalder Familie geholt wurde, weil es als stark vernachlässigt und unterentwickelt gilt. Die Ermittlungen zu diesem konkreten Fall dauern noch an. Dennoch hat auch im politischen Raum die Arbeit des Amtes nachhaltig für Diskussionen gesorgt.

Unter den 51 öffentlichen Tagesordnungspunkten, die der Kreistag Barnim am 11. März ab 17 Uhr im Kreishaus in Eberswalde beraten will, gibt es mehrere Punkte, die mit der Arbeit des Jugendamtes zu tun haben. So soll erstmals seit 2010 die Pflegegeldrichtlinie aktualisiert werden.

Steigende Kosten für den Schutz vor Verwahrlosung

Diese regelt alle Kosten, die im Zusammenhang zur Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien oder anderen Einrichtungen im Landkreis anfallen. So wird die Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen mit Kosten von insgesamt 2,8 Millionen Euro angegeben. Bei jungen Volljährigen fallen demnach noch 128.000 Euro an. Zum Schutz für Kinder in Kurzzeitpflege bis zu sechs Monaten rechnet der Landkreis mit 16.100 Euro. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von mehr als drei Millionen Euro für Pflegegelder nötig, heißt es in der Vorlage für den Kreistag. Mehr als zwei Millionen Euro schießt der Landkreis zu.

2019 lagen die Ausgaben im Bereich der Vollzeitpflege bei 2,8 Millionen Euro. 207 Hilfefälle gab es im Landkreis Barnim. Aktuell befinden sich 264 junge Menschen in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe. 209 Kinder und Jugendliche erhalten außerdem in Pflegefamilien die nötige Unterstützung.

Seit 2010 wurden die Pflegegeldsätze und Beträge für Nebenleistungen nicht mehr angepasst. Die neuen Sätze sind an die Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge angelehnt. Das Pflegegeld für Sachaufwand steigt um 30 Prozent, die Kosten für den Erziehungsaufwand um zwölf Prozent. 450 000 Euro mehr als bisher sind in Ansatz gebracht worden. Der Jugendhilfeausschuss rät, Zuschüsse für Erstausstattung von 180 auf 250 Euro, für ein Fahrrad von 100 auf 200 Euro und Geld für Freizeitmöglichkeiten zu erhöhen. 50.500 Euro packt der Ausschuss so noch drauf. Er geht von 200 Anträgen für Fahrräder aus und 50 für Erstbekleidung sowie 150 für Freizeitaktivitäten von je 15 Euro. Geplant ist, wenn der Kreistag zustimmt, die Richtlinie zum 1. Juni anzupassen.

Unabhängig von dieser Richtlinie für die Beihilfen von Familien und Pflegekindern haben sich die Fraktionen mit der Arbeit des Jugendamtes und dessen Satzung beschäftigt. Eigentlich ging es dabei nur um die Aufnahme neuer beratender Mitglieder. Dazu gehören der Verein Tagesmütter Barnim, der Kreiskitaelternbeirat und um einige gesetzliche Anpassungen.

In einem gemeinsamen Antrag von Bündnisgrünen mit BVB/Freie Wähler wurde die Überlastung, die auch zu Personalwechsel in dem konkreten Fall des fünfjährigen Mädchens geführt hatte, klar thematisiert. Aktuell würden hundert Fälle und mehr von einem Fallverantwortlichen bearbeitet, heißt es in dem Antrag. Diese Zahl sollte auf 50 sinken, so die Empfehlung. Außerdem fehle es an einer Fachaufsicht, um Kindeswohlgefährdungseinschätzungen, so die beiden Fraktionen, durch Fachkräfte doppelt zu kontrollieren. In Berlin gebe es eine bewährte Praxis, damit Kinderschutzfälle "nicht mehr einfach untergehen".

Die Fraktion Linke/Bauern hingegen sieht für das dritte Quartal eine qualifizierte Evaluierung der Arbeit des Jugendamtes hinsichtlich Personalausstattung, Qualifikation der Mitarbeiter und Kontrollmechanismen sowie Fallbearbeitungen als ausreichend an.