MOZ

Bernau Unter dem Motto "Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet." wird in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal der bundesweite Tag der Archive begangen. Dabei präsentieren sich am 7. und 8. März Archiveinrichtungen aller Fachsparten in ganz Deutschland mit vielfältigen Programmen, Führungen, Ausstellungen und Aktionen. Der Initiator des Tages, der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare, will mit dieser Veranstaltung die Archive als Stätten der Kultur und Wissenschaft stärker im öffentlichen Bewusstsein verankern, auf die Bedeutung ihrer Arbeit hinweisen und ihre gesellschaftliche Akzeptanz verbessern.

Private Forschungen am Beginn

Das Kreisarchiv Barnim lädt am Sonnabend von 14 bis 16 Uhr die interessierte Öffentlichkeit ein, Geschichte hautnah zu erleben. Die Besucher erwartet eine in Zusammenarbeit mit Ellen Grünwald erarbeitete Ausstellung zum Thema "Von der Begegnung zur Datenbank. Recherchen zum jüdischen Leben in Eberswalde." Ellen Grünwald schildert dort und in ihrem gleichnamigen Vortrag sehr anschaulich, wie anfangs rein private Forschungen zu einem für die Öffentlichkeit interessanten Projekt gewachsen sind.

Neben der aus diesen Forschungen resultierenden Datenbank "Jüdisches Bürgerverzeichnis" werden der neue Internetauftritt des Kreisarchivs und verschiedene archivische Online-recherche-Plattformen vorgestellt. Das Kreisarchiv zeigt Archivalien aus seinem Bestand, öffnet seine Magazine und lädt zum Erfahrungsaustausch ins "Archiv-Café" ein.

Das Kreisarchiv Barnim versteht sich als Lernort und historisches Informationszentrum des Landkreises, in dem einzigartige und authentische Unterlagen darauf warten, entdeckt zu werden. Jeder kann dort selbst mit Hilfe von Quellen – ob dies nun Akten, Fotos, Urkunden, Briefe oder Bücher sind – auf eine Entdeckungsreise in die Vergangenheit gehen. Geschichtsinteressierte sind eingeladen, die verwahrten Schätze zu erkunden und selbst Geschichte zu erforschen.

Das Kreisarchiv Barnim befindet sich in Eberswalde in der Carl-von-Linde-Straße 8 auf dem Gelände des Technologie- und Gewerbeparks. Zu erreichen ist es mit der BBG-Buslinie 915 (bis Haltestelle Lichterfelder Brücke).