Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Schiene, Straße und Luftverkehrswege – um die Potentiale zu erläutern, hat die CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin am Mittwoch etliche Bürgermeister, Amtsdirektoren und Vertreter des Landkreises im Konferenzraum des Flugplatzes Neuhardenberg mit Guido Beermann (CDU), Brandenburgs neuer Minister für Infrastruktur und Landesplanung, an einen Tisch geholt.

Erst herrschte Zeitverzug. Der Verkehrsminister kam verspätet aus Potsdam, tagte dann erst intern mit Landrat Gernot Schmidt, dessen Vize Rainer Schinkel, Vertretern der IHK Ostbrandenburg sowie Uwe Hädicke als Geschäftsführer des Airports. Letzterer warb für die Genehmigung eines satellitengestützten An- und Abflugsverfahrens und die Entwicklung als Ergänzungs- und Dienstleistungsflughafen für den Hauptstadtflughafen BER.

Airport pocht auf GPS-System

"Der Minister hat dazu kluge Fragen gestellt", lobte Uwe Hädicke danach in der zweistündigen großen Politiker-Runde. Der Flugplatz kämpfe weiter für den Instrumentenanflugsystem und das Landen zur Wartung von großen Maschinen. "Das es geht, hat ja schon unser Tag des Fliegens im August gezeigt, als ein A320 dreimal ausgebucht Rundflüge machte." Vom Land erwartet er nun die Unterstützung, möglichst einen Runden Tisch mit allen Entscheidungsträgern. Beermann, erst drei Monate im Amt, zeigte sich gern gesprächsbereit. Mitgebracht hatte er Edgar Gaffry vom Landesbetrieb Straßenwesen. Tesla sei ein wichtiger Punkt im Land, auch die Lausitz. Dennoch versicherte der Minister, er verliere die Dinge im Oderland nicht aus dem Blick. "Und da bleibt das Auto auf dem Flächenland nun mal das wichtigste Verkehrsmittel." Zum Flughafen habe er wichtige Erkenntnisse erhalten, spannend fand er auch das PlusBus-Konzept und die enge Verbindung nach Polen.

In der Austausch-Runde bat Letschins Bürgermeister Michael Böttcher, im Zuge der B1-Debatte auch die L33 zu schützen. Viele Autofahrer weichen darauf aus, um Maut zu sparen. Außerdem müsse bei der Bahnstrecke der Bahnhof Werbig so gestaltet werden, dass die Pendlerströme auf der Schiene bewältigt werden. Böttcher erhoffte sich aber mehr Entscheidungsgewalt beim ÖPNV, wie durch kleinere Zubringer zu den PlusBus-Linien. Vize-Landrat Rainer Schinkel fand dies schwierig, Beförderung obliege doch dem Kreis. Letschin werde laut Böttcher aber auch Wriezen unterstützen zu deren Bahnverbindung nach Berlin. Das hörte Bürgermeister Karsten Ilm gern, der betonte, eine Bahnlinie bis tief ins Oderbruch sei nötig. So sah es auch Neuhardenbergs Amtsdirektorin Grit Brinkmann, die mit Nachdruck wie auch Bürgermeister Mario Eska und dessen Vize Dieter Arndt, auf den Bau des Radwegs nach Altfriedland hinwiesen. Auf den dafür noch fehlenden Potsdamer Planfeststellungsbeschluss will nun Gaffry vom Landesbetrieb drängen. Der berichtete auch, dass man beim Oderbrücken-Bau nun erstmals polnische Nutzerzahlen für das Konzept erhalten werde.

Aufleben der Regionaldialoge

Raimar Wendland von der Bürgerinitiative B1 forderte den Ausbau der B1 und den Schwerlast-Transitverkehr auf der A12 zu halten. Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann freute sich über Planungen für seine Umgehungsstraßen. Seelows Bürgermeister Jörg Schröder warb für das Wiederaufleben der Regionaldialoge und bot dafür die Region an. Die Anregung nahm Minister Beermann gerne auf und freute sich zum Abschluss über eine Rundfahrt über den Flughafen.