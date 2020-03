Andreas Schmaltz

Fürstenwalde (MOZ) Mit Kuchen auf einem Tablett eilt eine Schülerin durch den Gang im Oberstufenzentrum Oder-Spree (OSZ), quetscht sich an den wartenden Schülern vorbei und verschwindet in einem Klassenzimmer. Es ist Pause. Die Schüler der elften und zwölften Klassen haben die erste Runde des Studien- und Ausbildungstags absolviert.

Die 17-jährige Katja Junghans hat sich gerade einen Vortrag der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde angehört. "Ich interessiere für Nachhaltigkeit", erklärt die Zwölftklässlerin. Sie möchte sich gerne mit Design beschäftigen und kann sich vorstellen, in Eberswalde Holztechnik zu studieren.

"Wir sind dazu da, die Angst zu nehmen", sagt Peter Albrecht Hering, der in Eberswalde International Forest Ecosystem Management studiert. Zusammen mit Michel Kotzur, ebenfalls Student an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, berichtet er den Schülern von seinen Erfahrungen während des Studiums. Besonders Fragen zur Finanzierung, der Freizeit, dem Druck und zur Wohnungssituation werden von den Schülern gestellt. Katja Junghans gefielen die Berichte aus dem Praktikum der beiden Studenten und, dass es in Eberswalde einen Campus mitten im Wald gibt.

Die staatlichen Hochschulen und Universitäten aus Brandenburg sind am Oberstufenzentrum vertreten, aber auch Arbeitgeber wie der Landkreis, die Sparkasse, das Energieunternehmen Edis oder die Bundespolizei. "Es ist eine gute Sache, dass große lokale Unternehmen hier in die Schule kommen", sagt OSZ-Studiendirektorin Sabine Brösicke. Der Studien- und Ausbildungstag wird jedes Jahr für die elften und zwölften Klassen angeboten. "Jeder Jahrgang hat somit zweimal die Chance", sagt Brösicke. Über zwei Jahre könnten die Schüler einen Überblick über Studien- und Ausbildungsangebote bekommen. "Die Wahl eines Studiums oder einer Ausbildung ist eine schwere Entscheidung für die Jugendlichen", betont Brösicke.

Die Schüler sind mit Eifer dabei. Angeregt diskutiert eine Gruppe über die Frage, wie eigentlich Sympathie entsteht. Sie sollen eine kleine psychologische Studie entwerfen. "Wie lässt sich das messen, Sympathie?", fragt Erik Fandrich in die Runde. Der Student der Psychologie an der Universität Potsdam gibt Hinweise. "Die Schüler sollen wissen, was im Alltag in der Forschung passiert", sagt er. In der Praxisübung müssen die Schüler einen Fragebogen entwerfen. Keine leichte Aufgabe.

Nebenan stellen vier Schülerinnen eine Produktidee vor, die sie gerade entwickelt haben. "Make-up Finish" soll das Produkt heißen. Ein Make-up, das sich dem eigenen Hautton anpasst. Gedacht für Menschen, die nicht mehrere Produkte auf einmal verwenden wollen. Studenten der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) fragen die vier aus: "Wie wollt ihr das finanzieren?" Was habt ihr für Startkapital?" Die Schüler lernen, was es bei der Produktentwicklung zu berücksichtigen gilt, einem Anwendungsgebiet eines Studiums in internationaler Wirtschaft an der Viadrina.

Nach Frankfurt (Oder) könnte es auch Celina Müller ziehen. Die 17-Jährige interessiert sich für ein Jura-Studium. Sie hat am Studien- und Ausbildungstag erfahren, dass es an der Viadrina keinen Numerus Clausus für den Studiengang gibt. "Das wäre ein Vorteil für mich", sagt sie.