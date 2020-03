Sabine Rakitin

Börnicke Ende dieses Monats ist es soweit: Die von der Ersten Bernauer Braugenossenschaft lange bestellte Brauanlage kann endlich aufgestellt werden. Die Umbauarbeiten in der alten Brennerei auf dem Börnicker Gutshof sind dann abgeschlossen.

Die Stadt investierte kräftig in das alte Gemäuer. Sie ließ unter anderem den Speicherkeller herrichten, eine Außenterrasse bauen, vergab Aufträge für Fliesenleger- und Malerarbeiten, für Arbeiten an den Abluft- und Elektroanlagen, und sie ließ die Fassade im Sockelbereich sanieren. Der Pachtvertrag für die zukünftige Brauerei liegt im Entwurf vor. Die Braugenossenschaft hat zwei Möglichkeiten: Entweder sie pachtet den Gebäudekomplex auf dem Gutshof für fünf Jahre mit der Option einer Vertragsverlängerung um weitere fünf Jahre. Oder sie lässt sich auf ein unbefristetes Pachtverhältnis mit der Stadt ein. Finanzvorstand Jörg Barthelmann plädiert für letzteres. "Es soll ja keine Eintagsfliege werden. Wir wollen dauerhaft Bernauer Bier brauen", ist er vom Erfolg der Genossenschaft überzeugt.

Bierproduktion beginnt im Juni

Die Brauanlage wird durch das geöffnete Dach in das Gebäude eingebracht. Die weiteren notwendigen Installationen dauern dann etwa zwei Wochen und werden von Technikern des bayerischen Herstellers ausgeführt. Nach der Fertigstellung geht die Brauanlage in den mehrwöchigen Probebetrieb. Das ist die Stunde von Braumeister Ruslan Hofmeister, der seine Selbstständigkeit zu Gunsten der Brauerei in Börnicke stark einschränken wird. Anfang Juni soll dann mit der regulären Produktion des Bieres begonnen werden. Die offizielle Eröffnung der Brauerei, verbunden mit einem großen Familienfest für Bernauer und Barnimer, wie Jörg Barthelmann betont, ist für den 6. Juni geplant.

Zunächst wird die Erste Bernauer Braugenossenschaft bei der Herstellung ihrer drei bereits eingeführten Sorten bleiben: beim hellen Vollbier "Ein Bernauer", beim dunklen Lagerbier "Kantor" und beim Pale Ale namens "Rathaus". Das heiße aber nicht, dass es nur diese drei Sorten geben werde. "Zu bestimmten Anlässen werden wir auch Sonderbiere brauen", kündigt Finanzvorstand Barthelmann an.

Ein Lokal wird es nicht geben

Zur neuen Brauerei in Börnicke werden zwei Gasträume mit 39 Plätzen gehören. Das Konzept der Braugenossen sieht vor, diese für Veranstaltungen zu nutzen. "Wir werden beispielsweise Führungen durch die Brauerei anbieten. Auch Braukurse sind in der Diskussion", erklärt Jörg Barthelmann. Und nicht zuletzt könnten die Räume ja auch für Familienfeiern vermietet werden. Eine Gastwirtschaft im eigentlichen Sinne will die Genossenschaft allerdings nicht betreiben. "Wenn Veranstaltungen in Börnicke stattfinden, sind wir selbstverständlich dabei, und bestimmte Veranstaltungen im Ort werden wir sicher auch selbst organisieren", ist sich der 59-Jährige sicher.

Die Bernauer Braugenossen begrüßen den Frühling: Am Freitag ab 15 Uhr sind sie erstmals in diesem Jahr mit ihrem Bierwagen auf dem Bahnhofsvorplatz zu finden. Dort kann frisches Fassbier probiert werden.