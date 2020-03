Steffen Göttmann

Bad Freienwalde Eigentlich sollte der Bauausschuss am Dienstagabend über die Vergabe von Fliesen- sowie von Maler- und Bodenbelagsarbeiten im Bahnhof entscheiden. Doch dazu kam es nicht. Denn Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) zog mit düsterer Miene die Beschlussvorlagen über die Lose 13 und 14 zurück. Dem Stadtoberhaupt macht einmal mehr die Explosion der Baukosten zu schaffen, die auch vor dem Bahnhof nicht halt macht.

Der Innenausbau für den ersten Bauabschnitt des Bahnhofs läuft auf Hochtouren. Dort sollen das Eltern-Kind-Zentrum des Sozialpädagogischen Institutes (SPI) und die Selbsthilfekontaktstelle des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) einziehen. Weil sich das Haus der Begegnung die Einrichtung in der Ringstraße mit der Volkssolidarität teilt, wird es dort mitunter eng. Deshalb freuen sich die Mitarbeiter auf die großzügigeren Räume: Weil der Bahnhof seine Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Soziale Stadt" bezieht, sind ihr bezüglich der Nutzung Grenzen gesetzt.

Doch derzeit sind es die Baukosten, die der Stadt wieder einmal Grenzen setzen. "Wir haben fünf Lose ausgeschrieben und dafür einen Kostenrahmen von 150 000 Euro zur Verfügung", erläuterte der Bürgermeister. Die Lose seien gemäß der Forderung des Fördermittelgebers brandenburgweit ausgeschrieben worden. Dennoch zeigten die Firmen nur an vier Losen Interesse. Zusammengerechnet würden die Angebote die Stadt aber jetzt schon 277 000 Euro kosten.

Der Bürgermeister zieht deshalb die Notbremse. Er erwäge, gleich fünf Lose zurückzuziehen, betonte Ralf Lehmann in der Sitzung des Bauausschusses. Für den ersten Bauabschnitt, der vom Haupteingang aus linke Flügel des Bahnhofsgebäudes, wolle die Stadt insgesamt 2,2 Millionen Euro investieren. Diese Summe will das Stadtoberhaupt nicht überschreiten. Die Verhandlungen mit dem Planer haben am Mittwoch begonnen.

Verhandlung mit dem Planer

Ob die Ausstattung des Bahnhofs verringert wird, um die Kosten zu reduzieren oder die Stadt die Leistungen erneut ausschreibt, stehe derzeit noch nicht fest. "Wir müssen die Gespräche abwarten", betonte der Bürgermeister. Viel Spielraum habe bei der Ausschreibung habe die Stadt nicht. "Wir haben einen vom Fördermittelgeber eng gesteckten Rahmen, wie wir die Maßnahmen auszuschreiben haben", erläuterte das Stadtoberhaupt. Direkt mit Unternehmen sprechen darf er nicht. Natürlich sei ihm aus Gesprächen mit örtlichen Handwerkern bekannt, dass die Auftragsbücher bis ins nächste Jahr gefüllt sind. Ein Teil der Stadtverordneten würde gerne auch die Bibliothek im Bahnhof sehen.

Derzeit läuft die vom Bürgermeister vorgeschlagene und vom Bürgerforum Kurstadt-Dialog begleitete Bürgerbeteiligung zu den leerstehenden Gebäuden. Bei der ersten Veranstaltung sprachen sich die Bürger eher für die Post aus, versuchte Dennis Ferch ein Fazit zu ziehen. Doch der Prozess steht erst am Anfang.