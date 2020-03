Stephan Dreyse

Petershagen-Eggersdorf Die Angst vor dem derzeit grassierenden Coronavirus mit täglichem neuen Schreckensmeldungen macht längst auch in Petershagen-Eggersdorf die Runde. Sie gehe schon spürbar unter den Menschen umher, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertreterversammlung, Wolfgang Marx, auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung an. So seien selbst Desinfektionsmittel nur noch schwer zu bekommen.

Gemeindevertreterin Monika Hauser erkundigte sich, wie denn das Doppeldorf aufgestellt sei, falls der Fall der Fälle eintreten sollten. Feuerwehr und Rettungsdienste seien gut gerüstet, erklärte daraufhin Bürgermeister Marco Rutter.

Rutter ist gleichzeitig Leiter der Gefahrstoffabwehrgruppe und verwies zunächst auf einen Grundplan des Landkreises, der in solchen Ausnahmefällen greife. Außerdem seien die Einsatzkräfte auf Akutsituationen innerhalb des Ortes gut geschult und der Vorrat an Einsatzmitteln wäre mehr als ausreichend. Sollte ein tatsächlicher Notfall eintreten, erfolge die Koordination mit dem Rettungsdienst und gehe die Einsatzkette bis bin zu Berliner Kliniken sowie dem Robert-Koch-Institut. Obwohl natürlich niemand hoffe, dass ein tatsächlicher Ernstfall eintritt, seien alle gut vorbereitet, zeigt sich Marco Rutter zuversichtlich.