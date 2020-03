Dieter Keller

Berlin (NBR) Angesichts der raschen Ausbreitung des Coronavirus fordert Deutschlands größte Industriebranche, die Metall- und Elektroindustrie, sofortige Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung. Um gerade kleinen und mittleren Firmen zu helfen, die ihre Produktion einschränken müssen, solle nicht nur die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld auf 24 Monate verdoppelt werden. Die Arbeitsagenturen sollten bis zum Jahresende den Arbeitgeberanteil an den Sozialbeiträgen voll übernehmen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Oliver Zander, in Berlin. Normalerweise müssen sie ihn voll selbst tragen, was für sie eine erhebliche Belastung sei.

Damit soll eine Regelung wieder in Kraft gesetzt werden, die sich in der Finanzkrise 2008/09 bewährt hatte. Ausreichend Geld ist vorhanden: Die Bundesagentur für Arbeit hat mehr als 25 Mrd. Euro Rücklagen. Es sei also nicht der Steuerzahler gefragt.

Gesamtmetall befürchtet starke Produktionseinschränkungen. Erste Betriebe gerade in der Automobilindustrie meldeten die Unterbrechung ihrer Lieferketten. Spätestens in sechs Wochen dürften die letzten Containerschiffe mit Zulieferungen aus China in Europa sein. Hinzu kämen Absatzschwierigkeiten sowie Erkrankungen in den Betrieben und präventive Schutzmaßnahmen. Daher stehe ein massiver Anstieg der Kurzarbeit bevor.

Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann sieht die Entlastung der Arbeitergeber bei den Sozialbeiträgen im Fall von Kurzarbeit nicht als erste Maßnahme. Kurzarbeit sei ein adäquates Mittel, um ein länger andauerndes geringeres Arbeitsvolumen auszugleichen. "Das darf aber nicht auf Kosten der Arbeitnehmer gehen", sagte Hofmann unserer Zeitung. Daher müsse zum einen der Zugang zu Kurzarbeit erleichtert werden, indem heute geltende Voraussetzungen entfallen wie die Abmeldung aller Leiharbeitnehmer, der Abbau von Arbeitszeitkonten und das Erfordernis, dass mindestens ein Drittel der Arbeitnehmer im Betrieb vom Arbeitsentfall betroffen sind. Zum anderen müssten im Falle von Kurzarbeit die Entgeltverluste der Arbeitnehmer minimiert werden. Dabei seien auch die Arbeitgeber gefragt. Sie müssten bei Kurzarbeit eine Zuzahlung leisten. Arbeitgeber hätten grundsätzlich beim Abriss von Lieferketten die Pflicht zur Entgeltfortzahlung.

Die Bundesregierung ist zu Hilfen für die Unternehmen bereit. "Wir tun alles, damit dieses Virus die Wirtschaft in Deutschland nicht flächendeckend trifft", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Er stellte neben Kurzarbeitergeld auch Bürgschaften und Liquiditätshilfen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen in Aussicht. Zudem sollten geplante Entlastungen wie verbesserte Abschreibungsbedingungen für digitale Wirtschaftsgüter ebenso vorgezogen werden wie die steuerliche Besserstellung von Personengesellschaften.

Derzeit hält das Wirtschaftsministerium die vorhandenen Hilfsmöglichkeiten für ausreichend. Sie könnten aber rasch ausgeweitet, flexibilisiert und aufgestockt werden, wenn der Bedarf steigen sollte. Zudem könne die Bundesregierung nachsteuern, wenn Unternehmen in größerem Umfang ihre Produktion einstellen müssten.

Droht wegen des Virus eine Rezession, könnte die Bundesregierung zum großen Gegenschlag ausholen. Möglich wären dann neben KfW-Sonderprogrammen auch Konjunkturmaßnahmen. Altmaier erneuert dazu alte Forderungen nach verbesserten Abschreibungsbedingungen, einer steuerlichen Besserstellung von Personengesellschaften und geringeren Unternehmenssteuern.

Corona hat auch immer mehr Auswirkungen auf Messen: Die weltgrößte Industrieschau, die Hannover Messe, die eigentlich vom 20. bis 24. April in der niedersächsischen Landeshauptstadt geplant war, soll jetzt vom 13. bis 17. Juli stattfinden. Zuvor waren bereits die Tourismusmesse ITB in Berlin, die Leipziger Buchmesse und die Handwerksmesse in München ganz gestrichen worden. Auch Fachmessen wurden verschoben.