Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Im Oderbruch wird das Bauland knapp. Selbst lange für unattraktiv gehaltene Objekte werden nun gekauft und saniert. Jetzt macht sich die Gemeinde Letschin auf den Weg, um Bauwilligen auf rund fünf Hektar Land ein Angebot machen zu können.

Will man jemanden von der herben Schönheit des Oderbruchs überzeugen, muss man ihn bekanntlich im Frühling dorthin locken. Dort, wo jetzt Hunderte Kraniche rasten und die Weiden und Birken ihr erstes Grün ausfahren, könnten bald schon Familien mit Kindern ihr neues Zuhause finden. Denn entlang des Fuchsgrabens und der kleinen Siedlung Hehl, sowie links und rechts des Weidenweges, sollen Bauparzellen erschlossen werden.

Nachfrage gestiegen

"Wir haben uns schon in der vorigen Legislaturperiode darüber Gedanken gemacht und uns nun entschlossen, auch als Gemeinde aktiver zu werden", erklärt Letschins Ortsvorsteher Manfred Neubauer bei einem Vor-Ort-Termin mit der MOZ. Das kleine Baugebiet an der Lindenstraße ist in jüngster Zeit so nachgefragt worden, dass dort nur noch zwei bis drei Parzellen frei sind. "Uns war es bei der Suche nach einem geeigneten Bauland wichtig, dass es noch in der Nähe zum Ortszentrum liegt", erklärt Neubauer.

Durch die Liquidation der Letschiner Wohnungsbaugesellschaft in den 1990er-Jahren verfügen die Gemeinden kaum noch über eigene Wohnhäuser oder Bauland. Aber die Bauverwaltung hat einen zunächst etwas drei Hektar großen Parzellen-Streifen entlang des Fuchsgrabens ausfindig gemacht, der für den Wohnhausbau sehr gut geeignet und zudem sehr attraktiv wäre. Angrenzend an den "Hehl" mit seinen Einfamilienhäusern und Gärten erstreckt sich das Baugebiet am östlichen Ortskernrand von Letschin bis in Richtung Kienitzer Straße vor.

Im Bauausschuss der Gemeindevertretung hatten sich die Mitglieder dafür ausgesprochen, dass das gesamte grüne Band zwischen den Mehrfamilienhäusern am Weidenweg und dem Hehl ins Visier zu nehmen sei, so dass die Fläche auf rund fünf Hektar erweitert werden kann. Das Berliner Planungsbüro von Stefan Bolck, das bereits die Ortwiger Außenbereichssatzung erarbeitet hatte, wird bis zur Einwohnerversammlung, die am 7. April um 18 Uhr im Haus Lichtblick stattfindet, einen Planentwurf vorlegen. Die Einwohner der benachbarten Wohngebiete sollen rechtzeitig die Möglichkeit haben, Ideen und Einwände einzubringen. Bis zum Sommer 2021 soll die Planung dann abgeschlossen sein, erklärte Bauamtsleiter Alexander Haase.

Noch nicht geklärt ist, wie die Gemeinde die Erschließung voranbringen wird. Möglich wäre, dass dafür eine gemeindeeigene Tochtergesellschaft genutzt oder gegründet wird. Auch wenn sich die Erschließungskosten für Gas, Wasser, Abwasser und Strom sowie Miene durch den Grundstücksverkauf wieder refinanzieren, muss die Gemeinde erst einmal in Vorkasse gehen. Möglicherweise, das ergibt die Planung, müssen auch noch Erschließungsstraßen gebaut werden.

Oftmals die Hände gebunden

Für Manfred Neubauer ist die Entwicklung des Baugebietes auch in Hinblick auf die aktuellen wirtschaftlichen Prozesse in Brandenburg wichtig. "Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass sich die Investition von Tesla in Grünheide auch hier bei uns auswirken wird. Schon jetzt fahren einige von hier nach Grünheide zur Arbeit", erklärte er.

Bei anderen, städtebaulich interessanten Immobilien in Letschin sind der Gemeinde die Hände gebunden. So versucht die Gemeinde seit langem, komplizierte Eigentumsverhältnisse beim ehemaligen Schuhladen, beim Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße oder in der Bahnhofstraße zu lösen. In Privateigentum sind auch die ehemalige Post und das Landambulatorium. Das "Warmbierhaus" um deren Rettung sich auch die Gemeinde bemüht hatte, ist inzwischen völlig zusammengebrochen. Und auch die Plattenbauten am östliche Stadtrand sind in Privathand.