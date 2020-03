Susan Hasse

Angermünde (MOZ) In einer groß anlegten Gemeinschaftsaktion ist dieser Tage das Schilf am Ufer des Mündesees geschnitten worden. Im vergangenen Jahr war die Mündeseepromenade sichtlich zugewachsen, da sich das Schilf rasant ausgebreitet hatte. In diesem Jahr wurde es daher seit langer Zeit wieder professionell gekürzt.

Ausbreitung wird eingedämmt

In Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr Angermünde und dem Angelverein reichte die Stadt Angermünde dazu einen Antrag zum regelmäßigen Schilf-schnitt bei der unteren Naturschutzbehörde ein. Das ist notwendig, da es sich bei der Landschaftspflege um einen Eingriff in die Natur handelt. In mehreren Abschnitten wurde in den vergangenen Tagen in einer gemeinsamen Aktion mit vielen Angelfreunden der Schilfgürtel gemäht. Zukünftig soll der Uferbereich des Mündesees zwischen dem Seetor und dem Pumpwerk in Teilbereichen alternierend alle drei Jahre und in den für die Stadtbewohner und Touristen wichtigen Bereichen einmal im Jahr gemäht werden, heißt es vonseiten der Stadt.

"Dieser Beschnitt des Schilfes ist auch erforderlich, um der Feuerwehr das Zuwasserlassen von Booten und die Löschwasserentnahme weiterhin zu ermöglichen", betont Christin Neujahr, Sprecherin der Stadtverwaltung. Darüber hinaus solle langfristig die weitere Ausbreitung des Schilfs auf die für Veranstaltungen und zur Naherholung genutzten Grünflächen eingedämmt und der freie Blick auf den schönen See wiederhergestellt werden, heißt es dazu weiter.

Die jährliche Pflege hat zudem noch einen weiteren positiven Nebeneffekt: Gleichzeitig mit den Mäharbeiten erfolgte nämlich auch eine Gewässerpflege, bei der sämtlicher angeschwemmter Müll und Unrat aus der Uferkante und den ufernahen Bereichen entfernt wurde. Die freiwilligen Helfer sammelten bei ihrem aktuellen Einsatz insgesamt acht große Säcke Müll, darunter viele Flaschen, aber auch sperrige Dinge, wie Moniereisen oder Lenkräder aus dem Wasser. Der Müll wurde von der Stadt entsorgt.

Bei dem Einsatz unterstützten rund 23 Angelfreunde den Schilf-schnitt und die Bereinigung vom Wasser aus. Dabei kamen die Helfer jedoch nicht nur aus Angermünde: Neben 18 Teilnehmern des Angelvereins Ortsgruppe Angermünde unterstützen zwei Helfer des Kreisangelverbands Angermünde-Schwedt, zwei Mitglieder des Angelvereins Hohenselchow sowie ein Vertreter des Vereins "Angelfreunde Mudrowsee" die Arbeiten. Mit sieben Stunden verbrachten sie fast einen ganzen Arbeitstag für den freiwilligen unentgeltlichen Einsatz und brachten teils sogar eigenes Arbeitsgerät mit.

Zusätzlich stellte die Stadt Gerätschaften zur Verfügung, um das Schilf professionell zu schneiden und an Land zu ziehen. Den Schilfschnitt an Land im Trocknen erledigten bereits im Februar die Gärtner der Stadt Angermünde.

Auch künftig soll eine Kooperation der Stadt Angermünde mit dem Angelverein, dem Café Seeblick und dem Verein Hirschschwimmen die Pflege des Gewässergürtels sicherstellen. Ein nächster Einsatz ist schon für den Herbst geplant. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben und freiwillige Helfer sind dabei herzlich willkommen.