Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Ich dachte, du wurdest nicht verletzt." Diesen Satz hörte Anne Möller (Name geändert), die zurzeit im Markendorfer Klinikum liegt, des öfteren von Bekannten. Möller wurde am Sonntagabend in der Ziegelstraße überfallen, stürzte dabei und brach sich die rechte Schulter. "Die Frau blieb unverletzt", stand am Montag in der Polizei-Meldung über die 80-Jährige. "Obwohl mich die alarmierten Polizisten sahen. Und mich später im Klinikum besuchten", erzählt Möller am Mittwochmorgen im Krankenhausbett.

Am Sonntagabend verließ die 80-Jährige nach einer Veranstaltung die Konzerthalle, als ein ihr unbekannter, junger Mann von hinten kam und ihr die Handtasche entriss. "Ich trage sonst nie eine Handtasche mit mir", erzählt die Seniorin. Aber an dem Abend wollte sie extra etwas zum Konzert mitnehmen. Glücklicherweise packte sie nur 20 Euro ein. "Ausweise und sonstige Cipkarten lagen zu Hause."

Doch beim Entreißen der Tasche fiel sie hin und stürzte auf die rechte Schulter. "15 Minuten lag ich im Dreck", sagt Möller. Dann fanden sie zwei junge Männer und wählten die 110 und riefen den Krankenwagen. Laut Polizei flüchtete der Täter über einen Hausdurchgang in die Berliner Straße. Bei der Fahndung nach dem 1,80-Meter-Mann in grauer Jogginghose und mit Kapuze über dem Kopf, fanden Polizisten später ihre Handtasche. Ohne die 20 Euro.

"Natürlich hat die Dame Recht, wenn sie diese Pressemitteilung bemängelt", so Bärbel Cotte-Weiß von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost. Ihren Kollegen habe am 2. März beim Schreiben der Pressemitteilung nur die Einsatzmitschrift zur Verfügung gestanden. "Darin war nicht erkennbar, dass die Seniorin schwer verletzt wurde", sagt Cotte-Weiß. Die Beamten, die vor Ort den Raub aufnahmen, hätten unter der Winterbekleidung die Schulterverletzung nicht erkennen können. Möglicherweise habe Frau Möller unter Schock gestanden und die Verletzung zuerst nicht bemerkt. "Da die Kollegen im Dreischicht-System arbeiten, kommen wir nicht in persönlichen Kontakt mit ihnen und können keine Feinabstimmung zu jedem Sachverhalt vornehmen", sagt Cotte-Weiß.

Neben der erhöhten Polizeipräsenz in Frankfurt weißt die Polizei daraufhin, wichtige Dokumente, wie Personalausweis, EC-Karte und Portemonnaie im Brustbeutel oder in Innentaschen von Jacken nah am Körper tragen. "Die Handtasche auf der straßenabgewandten Seite tragen und am besten unter den Arm klemmen."

Für Anne Möller steht in Kürze die Operation ihrer Schulter an. Zum Glück bekomme sie viel Besuch, so die Seniorin.