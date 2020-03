Thomas Berger

Altlandsberg Genau 9484 Einwohner hatte die Stadt Altlandsberg zum Stichtag 31. Dezember 2018.

Laut dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP-HR) ergibt sich damit für die nächsten zehn Jahre die Möglichkeit, zusätzliche Wohnbauflächen für die gleiche Größenordnung, also noch einmal bis zu 9500 Menschen, auszuweisen. Pro 1000 Einwohner bisher ist nach den Festlegungen ein Hektar möglich, frei nach den Ortsteilen aufteilbar. Rein rechnerisch betrachtet, wären das für Altlandsberg 5,4 und für Bruchmühle 1,8 Hektar. Gielsdorf und Wegendorf wären mit jeweils 0,9 Hektar neuen Flächen dabei, auf Wesendahl und Buchholz würden 0,3 und 0,2 Hektar entfallen.

In einer Informationsvorlage, die von den Stadtverordneten in deren jüngster Sitzung zur Kenntnis genommen wurde, wird neben dieser Spalte auch aufgelistet, was bislang schon – mit unterschiedlichem Stand – durch Verträge mit Partnern an Vorhaben näher untersetzt ist. In Altlandsberg stehen dafür 1,8 Hektar zu Buche, 1,2 Hektar in Wegendorf und 0,5 Hektar in Buchholz. Das Potenzial in drei Jahren Bauleitplanung weist in der nächsten Teilübersicht 1,5 Hektar für Gielsdorf, einen Hektar für Bruchmühle und 0,3 Hektar für Wesendahl aus. 3,2 Hektar wären demnach noch frei verfügbar.

Extra-Zuwachs in Reserve

Während dieser grundsätzliche Erweiterungsrahmen für die nächsten zehn Jahre soweit feststeht, könnte noch mehr dazukommen. Sollte die Regionalplanung irgendwann in nächster Zeit dem Ortsteil Altlandsberg die grundfunktionale Einstufung verleihen, hätte dies eine Aufstockung zur Folge, erklärte Bürgermeister Arno Jaeschke den Stadtverordneten. Zwei Hektar pro 1000 Einwohner könnte Altlandsberg dann zusätzlich ausweisen, das wären nochmals 10,8 Hektar nur für den größten Ortsteil.

Um nicht durch "Altlasten" in der Anrechnung von Vorhaben geknebelt zu sein, hatten die Kommunalpolitiker in der vorigen Sitzung bereits die Aufhebung des Bebauungsplans Nummer 4 im Ortsteil Gielsdorf beschlossen. Dieser, von 1994 stammend, ist längst nicht mehr aktuell, hätte aber die "Flächenbilanz" bei den Zuwachspotenzialen gleich mit 13,4 Hektar blockiert. Neu geplant werden soll auf Teilflächen des aufgehobenen alten B-Plans nun im Bereich "Gielsdorf hinter dem Gutshof".

Zunächst ging es jetzt rein informativ um die Übersicht. Bei nächsten Schritten, diese noch näher zu untersetzen, mahnte Ronald Marks (A&O/FW) in der jüngsten Sitzung die intensive Einbeziehung der einzelnen Ortsteile an.