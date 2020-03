Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Geschätzt rund 200 Millionen Euro fließen den Schwedter Händlern und Dienstleistern pro Jahr in die Kassen. Sachsen machten in Schwedt einen City-Check und entdecken Licht und Schatten in der Handelslandschaft. Am Dienstagabend diskutierten sie mit interessierten Bürgern über die Zukunft des Einzelhandels in Schwedt.

In vier Fünfteln der Stadt erreichen die Schwedter ihren Lebensmittelladen innerhalb von zehn Minuten zu Fuß, sagt Eddy Donat anerkennend. Wer Am Waldrand, in der Siedlung Monplaisir oder am Heinersdorfer Damm wohnt, könnte länger brauchen.

Licht und Schatten

Donat hat mit seinen Leuten von der GMA im Rathaus-Auftrag den City-Check gemacht, Innenstadt, Handel und Gastronomie unter die Lupe genommen, die Lage analysiert und Handlungsempfehlungen aufgeschrieben, wohin die Reise in Schwedt in den nächsten Jahren gehen könnte Jetzt liegt u. a. ein dickes Papier auf dem Tisch mit dem Namen "Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Schwedt". Am Dienstagabend hat Donat es mit Bürgermeister Jürgen Polzehl, Stadtplaner Frank Hein und Wirtschaftsförderer Philip Pozdorecz im "Kosmonaut" öffentlich vorgestellt. Um die 30 Lokalpolitiker, Gastronomen und Händler interessierten sich dafür und diskutierten fleißig in den anschließenden Workshops mit.

Für die Vierradener Straße wünschten sich dort die sehr aktiven Innenstadthändler unter anderem einen Anbieter der mehr Kunden in die Innenstadt lockt, einen besseren Branchenmix in den Ladenzeilen, mehr Engagement der Vermieter, eine Anpassung der Mieten. Die Straße scheint selbst ansässigen Händlern zurzeit nicht attraktiv genug für den ungetrübten Einkaufsbummel.

Auf der Positivseite des City-Checks stehen zum Beispiel der Supermarkt in der Innenstadt, der regelmäßige Wochenmarkt, die neue Pflasterung der Vierradener Straße. Es gibt dort Sitzbänke, öffentliches WLAN und keinen Durchgangsverkehr. Auf der Negativseite vermerkt sind unter anderem: geringe Angebotsvielfalt, wenig einladende Sitzbänke, teils historische, teils moderne Beleuchtung. Kultur- und Freizeiteinrichtungen im Zentrum sind nicht erkennbar. Die lokale Brauerei ist im Hauptfußgängerbereich nicht sichtbar. Zum kurzweiligen Aufenthalt lädt in der Fußgängerzone kein Gastwirt wirklich ein.

Breites Angebot mit Potenzial

In Schwedt existieren ungefähr 260 Handelseinrichtungen. Der jüngste Laden ist die Spielemaxx-Filiale im Oder-Center, die heute öffnet. Nur 18 Händler in der Stadt haben mehr als 700 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Die Innenstadthändler konzentrieren sich zwischen Altstadtpassagen, Vierradener und Berliner Straße. Auch das Centrum Kaufhaus verfügt über Ladenpassagen und sucht derzeit weit hin sichtbar nach Mietern. Rings um den Platz der Befreiung haben sich Geschäfte, Gastronomie und andere Dienstleister etabliert.

Das Oder-Center ist das größte Einkaufszentrum in der Uckermark und stärkster Besuchermagnet in Schwedt. Fachgeschäfte und -märkte schließen sich im Camp und im Gewerbegebiet "Fachmärkte" an der Werner-Seelen-Binder-Straße an.

Im Stadtteil Neue Zeit befindet sich das Nord-Center mit Geschäften und gastronomischen Einrichtungen.