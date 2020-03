Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Das ehemalige Gelände der DDR-Grenzkaserne in Stolpe-Süd ist jetzt besser gegen Vandalismus geschützt. Die Oberhavel Holding als Besitzerin des Areals reagierte damit auf die Brandstiftung, bei der in der Nacht zum 23. Januar dieses Jahres eine leerstehende Baracke bis auf die Grundplatte niedergebrannt war.

Laut Holding-Geschäftsführer Andreas Ernst wurde der Zaun entlang der Ruppiner Chaussee und zum Kletterwald Climb Up ausgebessert beziehungsweise erneuert. Kein Zaun wurde allerdings auf der rückwärtigen Seite gezogen, an dem sich die S-Bahn-Gleise befinden. "Im Moment lassen wir diesen Teil offen", sagte Ernst auf Nachfrage. Er begründete dies damit, dass das Gelände von dieser Seite aus schwer zugänglich sei. Sollte es jedoch weiterhin zu Vandalismus kommen, werde überlegt, ob auch dort ein Zaun gezogen werden müsse.

Künftig soll das Areal häufiger von einem Sicherheitsdienst kontrolliert werden. Schäden und illegal entsorgter Müll würden so schneller festgestellt. Außerdem werden alle noch vorhandenen Baracken so gesichert, dass sie nicht mehr betreten werden können. Ein Abriss komme derzeit nicht infrage. Das hat damit zu tun, dass Hennigsdorf auf diesem Areal in fernerer Zukunft Wohnungen bauen lassen will. Das bisherige Baurecht auf dem bewaldeten Grundstück bleibt hier aber nur solange erhalten, wie sich auf dem Gebiet auch noch Gebäude befinden. "Wir wollen das Baurecht nicht verspielen", begründet Andreas Ernst diese Entscheidung.