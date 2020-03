Wo die touristischen Wege enden, beginnen in den Tunneln bei Pniewo die Bereiche, in denen Fledermäuse überwintern. © Foto: Lisa Mahlke

Das Große Mausohr kommt am häufigsten unter den Fledermäusen im Reservat Nietoperek bei Pniewo vor. Wo die touristischen Wege im Weltkriegs-Bunker in Polen enden, bevölkern 40 000 Fledermäuse die Tunnel. © Foto: Krzysztof Gajda

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es geht durch eine niedrige, grüne Tür hinein, 26 Meter nach unten. In der Führung durch die Bunkeranlage bei Pniewo, etwa 80 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt, fallen militärische Begriffe wie Panzerwerke, Beobachtungskuppel, experimentelle Festungsflammenwerfer, Maschinengranatwerfer. Es geht durch die "Wehrgruppe Scharnhorst", nur einen Bruchteil der 32 Kilometer langen Anlage entlang. 50 000 Touristen gehen die Stufen jedes Jahr hinunter. In einem der noch erhaltenen Flammenwerfer gibt es Fledermäuse. Doch das wahre Paradies für die Tiere beginnt erst dort, wo die renovierten Wege enden, hinter dem unterirdischen "Bahnhof Heinrich". Neben einer roten, massiven Gittertür ist zu lesen: "Reserwat Przyrody ‚Nietoperek’", Naturschutzgebiet "Nietoperek".

Beleuchtung gibt es hinter dieser Tür nicht mehr, Stirnlampen sind nötig, um nicht in eines der vielen vier Meter tiefen Löcher in dem Tunnel zu stürzen. Schon nach kurzer Zeit hängen die ersten Fledermäuse in "Clustern", also in Gruppen, an der Wand, manche zu Hunderten, teilweise sogar auf Schulterhöhe. Warum einige in ihren Winterquartieren so dicht nebeneinander hängen, ist einer der Untersuchungsgegenstände der Doktorandin Anna Bator-Kocoł. Für ihre Disserta-tion an der Uni Zielona Góra kam sie mehrere Winter alle zwei bis drei Wochen nach Nietoperek.

Schutz der Tiere vor Menschen

Die Fledermäuse fühlen sich in der "Festungsfront Oder-Warthe-Bogen" wohl, weil dort immer eine stabile Temperatur von 8 bis 11 Grad Celsius herrscht. Den Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit und Luft auf das Verhalten der Fledermäuse untersuchte Bator-Kocoł in ihrer Arbeit, die sie in diesem Jahr abschließen will. Dass die Fledermäuse nicht nur natürlicherweise wach werden, weil sie trinken oder urinieren müssen, wird bei der Führung klar: Richten sich längere Zeit die Taschenlampen auf die "Cluster", bewegt sich mitten in der Fledermausgruppe auf einmal etwas. Die Tiere reagieren auf das Licht, die Wärme und auch auf die Stimmen der seltenen Besucher.

"Menschen sind die größte Bedrohung für die Fledermäuse hier", sagt die Biologin und zeigt einen Seitengang, der eine Verbindung zur Oberfläche hat. Eine Treppe gibt es zwar nicht. Aber deutlich zu sehen sind Haken und sogar ein mit Karabiner befestigtes Seil. Immer wieder kommen Menschen in den Bunker, trinken Bier – liegengelassene Dosen zeugen davon – machen sogar Feuer. An 120 Stellen kommt man in das Tunnelsystem, manche Ausgänge liegen mitten im Wald, sind nicht kontrolliert.

Und selbst, wenn sie fest verschlossen sind, sprengen diejenigen, die in die Bunker gelangen wollen, sie einfach auf, berichtet Robert Jurga. Er hat architektonische Zeichnungen zur Geschichte der Befestigungsanlagen angefertigt. Seit zehn Jahren gab es in den unterirdischen Gängen keine tödlichen Unfälle mehr, berichtet er. Früher war das anders. Man ging nur mit Kerzen in den Bunker, manchmal seien Personen in die zum Teil 40 Meter tiefen Schächte gefallen. Doch auch für die Fledermäuse ist das unerwünschte Eindringen gefährlich.

Deshalb sollen diese Zugänge zum Reservat Nietoperek genauso wie die tiefen Löcher im Boden nun bis September 2021 geschlossen werden. Die Arbeiten am Fledermausquartier gehören zum Projekt "Natura Viadrina+", in dem nicht nur Nietoperek eine Rolle spielt, sondern auch die alte Ostquell-Brauerei in Frankfurt. Dort fanden bereits Sicherungsarbeiten statt, die in diesem Sommer abgeschlossen werden. Neben der Stiftung Euronatur, der das Frankfurter Gebäude gehört, sind auch der Landschaftspflegeverband Mittlere Oder, die Naturschutzorganisation Liga Ochrony Przyrody und die Vereinigung der

Landschaftsparks der Wojewodschaft Lubuskie Projektpartner. Zum Projekt gehören auch der Aufbau eines grenzübergreifenden Monitorings von Arten im Schutzgebietssystem Natura 2000 und Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung des Umweltbewusstseins. Insgesamt für über 2 Millionen Euro, 85 Prozent gefördert durch das Programm Interreg VA.

Viel Geld, aber Nietoperek ist

das bedeutendste Fledermaus-Winterquartier für Mitteleuropa, die alte Brauerei in Frankfurt ist deutschlandweit als Quartier bedeutsam. An beiden Orten überwintern zwölf von 18 in dem Areal nachgewiesene Arten, die aus einem Einzugsgebiet von 200 Quadratkilometern kommen.

In Relation dazu: Ein paar Kilometer von Pniewo entfernt ließ die Regierung vor einigen Jahren für mehrere Hunderttausend Euro eine Fledermausbrücke über die Autobahn A2 bauen. Mehrjährige Studien haben jetzt gezeigt, dass diese nutzlos ist. Die meisten Fledermausarten nutzen lieber Tunnel als Überführungen.