Oliver Schwers

Pinnow (MOZ) Die Klage der vier Oder-Welse-Dörfer gegen den Landkreis Uckermark wegen der Höhe der Kreisumlage hat eine deutschlandweite Tragweite erreicht. Viele Landkreise in der gesamten Bundesrepublik schauen mit Interesse auf den Ausgang des seit Jahren über mehrere Instanzen ausgetragenen Verfahrens.

Der Landkreis will trotz mehrfacher Niederlage die Sache nun vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bringen und wird darin bestärkt durch den Landkreistag Brandenburg und den Deutschen Landkreistag. Beide wollen das Verfahren begleiten, hat es doch enorme Auswirkungen auf die Festsetzung der von den Städten und Gemeinden in Deutschland häufig kritisierten und ungeliebten Kreisumlage. Doch die Kreise haben keine andere Möglichkeit, ihre Ausgaben zu bestreiten als durch die jährlich festzulegende Abgabe, die von allen Einnahmen der Kommunen abgezogen wird.

Bis vor die höchste Instanz

Die Oder-Welse-Dörfer Pinnow, Mark Landin, Schöneberg und Passow hatten geklagt gegen die Höhe der Umlage der Jahre 2015 und 2016, weil sie ihre eigene Finanzsituation nicht ausreichend berücksichtigt sahen. Eine weitere Klage aller fünf Dörfer des Amtes einschließlich Berkholz-Meyenburg gegen das Jahr 2017 steht noch aus. Weil das Verwaltungsgericht Potsdam und auch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ihnen Recht gaben, zieht der Kreis jetzt bis vor die höchste Instanz.

Dabei geht es um eine Rückzahlungssumme von insgesamt 382 000 Euro. Das Geld hat der Kreis angeblich noch nicht überwiesen. Stattdessen traf Landrätin Karina Dörk in Abstimmung mit dem Kreistagsvorsitzenden für eine Eilentscheidung und legte Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision ein.

Der Kreis verweist auf andere Urteile in Deutschland, die zu völlig entgegengesetzten Entscheidungen gekommen sind. Bei den Oder-Welse-Klagen sei kein Gericht zum eigentlichen Kern gekommen, kritisiert Hilmar Sander, Chef des uckermärkischen Rechtsamts. Er spricht sogar von einem "befremdlichen" Urteil des Oberverwaltungsgerichts und einer "wagemutigen Interpretation". Der Kreis will nun wissen, wie die Festsetzung der Kreisumlage rechtssicher gestaltet werden könne. Momentan muss er den Finanzbedarf jeder einzelnen Kommune ermitteln und bewerten. Es gehe in dem neu angestrebten Verfahren nicht etwa um "bloße Rechthaberei" oder darum, der klagenden Gemeinde "die Stirn" zu bieten.

Die bisherigen Anwaltskosten belaufen sich auf rund 50 000 Euro, nicht eingerechnet die möglicherweise noch anfallenden Gerichtskosten.

Der Kreistag soll auf seiner Sitzung am 18. März die Eilentscheidung der Landrätin im Nachhinein genehmigen.