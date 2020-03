Steffen Kretschmer

Eberswalde (MOZ) Beide Turniere waren richtig Klasse", sagt Michael Reichert. Dies gelte auch für die Leistungen der Mannschaften. "Mit unserem Abschneiden sind wir zufrieden", so der Vorsitzende des Fußballkreises Oberhavel/Barnim.

Wie schon im vergangenen Jahr sorgte auch diesmal die U 11 des DFB-Stützpunktes Eberswalde für das beste Ergebnis. Zwar konnte das Team den Titel-Gewinn nicht wiederholen, doch die Qualifikation für die große Finalgruppe machten die Barnimer ein weiteres Mal perfekt.

Allerdings wäre mehr drin gewesen, sagt Jörn Kammer, der die Eberswalder U 11 am Stützpunkt betreut. "Zumindest mehr Tore." Der Trainer vermisste "teilweise etwas den Mut. Der Spaß soll natürlich im Vordergrund stehen. Ist dieser aber da, ist ein Spieler auch mutig."

Die Turnierleistungen wird das Trainerteam mit den Spielern auswerten. Letztlich geht es schließlich darum, dass sich die jungen Talente am Stützpunkt weiterentwickeln. "Natürlich haben wir im vergangenen Jahr gewonnen. Doch die Jahrgänge sind nicht miteinander zu vergleichen und qualitativ immer sehr unterschiedlich", sagt Kammer. "Wir schauen daher bei einem solchen Turnier, wie sich die Kinder auf dem Spielfeld präsentieren. Deshalb ist es schon Thema, was der eine oder andere hätte besser machen können oder warum er manchmal nicht so gute Offensiv-aktionen hatte."

Platzierung nicht entscheidend

Genau so verfährt auch U 12-Trainer Markus Haase. Seine Eberswalder Stützpunktauswahl belegte in der Endabrechnung Rang 6. Die Platzierung sei nicht unbedingt entscheidend, wenngleich auch in dieser Altersklasse mehr drin gewesen wäre. "Wir sind schlecht in das Turnier gekommen, haben uns dann aber gesteigert", so Haase. Daher gebe es immer Punkte, an denen zu arbeiten sei. "Die Spieler sollen sich zeigen. Daher ist dieses Turnier mit solch starken Nachwuchsmannschaften auch immer wertvoll für jeden einzelnen, um zu wissen, wo er steht."

Trainer-Kollege Jörn Kammer kann dem nur zustimmen. Er spricht sogar vom "höchsten Niveau", auf dem man sich in Brandenburg in diesen Altersklassen messen kann. "Deshalb wird das Turnier auch so gut von den Nachwuchsleistungszentren der Vereine angenommen. Die Kinder freuen sich in jedem Jahr darauf. Letztlich spielen sie dann aber auch genau gegen die Vereine und Mannschaften, zu denen sie später vielleicht einmal selbst gehören möchten."