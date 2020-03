Wolfgang Balzer

Nauen Bereits in fünf Monaten sollen in das 1912 gebaute und derzeitig noch im Umbau befindliche Mehrfamilienhaus Dammstraße 30/Ecke Hertefelder Straße in Nauen Mieter einziehen. Über dieses neueste Wohnprojekt des Gemeinschaftswerkes Wohnen und Pflege GmbH informierte das künftige Betreuerkollektiv am vergangenen Wochenende im "Treffpunkt am Wasserturm".

Am 1. August beziehen acht Senioren mit Demenz oder anderen, körperlichen Einschränkungen die für eine Wohngemeinschaft vorbereiteten Zimmer im Erd- und im ersten Obergeschoss. Wie Annette Gora vom Gemeinschaftswerk betonte, sind sowohl die individuellen Wohnräume als auch das große gemeinsame Wohnzimmer, die Gemeinschaftsterrasse und die vier Bäder den speziellen Bedürfnissen der künftigen Bewohner angepasst. Ihnen steht rund um die Uhr eine Betreuerin des Gemeinschaftswerkes zur Seite. Eingerichtet seien die Zimmer nicht, sagte Annette Gora. Die künftigen Mieter sollten diese mit ihren Lieblingsmöbeln nach eigenen Wünschen gestalten. So bliebe ihnen ein großer Teil ihrer vertrauten Wohnatmosphäre erhalten.

Die Wohnungen können ab April besichtigt und dafür ab Mai Mietverträge abgeschlossen werden. Die Mietkosten für die 14 bis 20 Quadratmeter großen Zimmer einschließlich der Gemeinschafträume sind mit 600 bis 850 Euro monatlich kalkuliert, so die Antwort auf eine entsprechende Frage. Nicht das Gemeinschaftswerk sondern die H&L Hausverwaltung werde für alle Fragen der Mieter der Partner sein und auch die Mietverträge abschließen. Die Höhe der Betreuungskosten richte sich nach den Leistungen, die die Angehörigen selbst erbringen wollen. "Geteilte Verantwortung", nannte Geschäftsführer Werner Futterlieb dieses Prinzip des Zusammenwirkens der Angehörigen und der Betreuer.

Wie Annette Gora auf eine entsprechende Frage antwortete, habe es sich in den bestehenden zwölf Wohngemeinschaften des Gemeinschaftswerkes bewährt, monatlich 180 Euro je Mieter als so eine Art Haushaltsgeld in einen Gemeinschaftstopf einzuzahlen, aus dem dann "von Lebens- und Waschmitteln bis zur Glühbirne" alles bezahlt werde. Die Einkäufe werden gemeinsam ebenso besprochen wie das, was täglich gemeinsam gekocht werden soll.

Eine andere Wohnform wird im zweiten Ober- und im Dachgeschoss angeboten. Hier entstünden sechs "Wohnungen mit Service", wie es Christin Kawan, Fachkoordinatorin Demenz, nannte. Ausgestattet mit Einbauküche, kosten die 45 bis 55 Quadratmeter großen Wohnungen zwischen 800 und 1.000 Euro Warmmiete. "Sie bieten im Vergleich zu anderen Wohngemeinschaften einen gewissen Luxus an", meinte sie. Dazu gehörten auch eine große Gemeinschaftsterrasse und für alle künftigen Bewohner des Hauses ein Fahrstuhl vom Keller bis zum Dachgeschoss.

Im Keller stehen den Mietern Räume, beispielsweise zum Basteln oder auch für Feiern mit der Familie, zur Verfügung. "Wir wollen hier im Haus alle gemeinsam wie eine große Familie sein", nannte Christin Kawan einen Grundgedanken der Betreuung im neuen Haus.

"Mir gefällt das Projekt. Mein Gesundheitszustand erlaubt es leider nicht mehr, meinen Garten selbst zu bewirtschaften", sagte die Nauenerin Rita Schneider. 53 Jahre habe sie ihren Garten bewirtschaftet. Nun freue sie sich darauf, bei der Gestaltung der 500 Quadratmeter Grünfläche ihren Möglichkeiten entsprechend mitzuwirken, denn über die Gestaltung und Nutzung sollen die Bewohner gleichfalls mitbestimmen. Laut Projekt wird zur Hoffläche auch ein Grillpavillon gehören. Gabriele Eschrichter aus Schönwalde im Glien lobte das Konzept und speziell die Grünfläche. Hier könne ihre Mutter unter Betreuung entspannte Stunden im Grünen verbringen.

Da der Bedarf noch immer hoch ist, plant das Gemeinschaftswerk in Lietzow einen Neubau von Appartements für eine weitere Wohngemeinschaft.