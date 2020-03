Simone Weber

Milow Rund 60 alte Tomatensorten nennt Hans-Joachim König seine eigenen. Nun hat er eine mehr. Am vergangenen Samstag bot der Havelländer seine Sorten bei der Saatguttauschbörse im Naturparkzentrum Westhavelland in Milow an. Ein Besucher brachte ihm gezielt die "Schlesische Himbeere" mit. "Als ich in der BRAWO las, dass Hans-Joachim König noch diese Sorte suchte, wollte ich unbedingt nach Milow", sagt Wolfgang Sonne. Er fand Samen dieser Tomatensorte bei einem Urlaub auf Mallorca. Dort besuchte er einen Blumenstand auf einem Markt in Palma.

Als zweite Sorte aus Palma de Mallorca brachte der Rathenower die "Orange Russian" mit nach Milow. Im Tausch nahm Wolfgang Sonne Samen einer für den Balkon geeigneten alten Tomatensorte mit. Aber nicht für sich, sondern für seine Schwiegertochter. Ein anderer Besucher brachte Samen eines länglichen, Zucchini ähnlichen Kürbis‘ mit. Eine weitere Besucherin suchte ganz konkret nach einer lagerfähigen Tomate. Da konnte Hans-Joachim König ihr die Sorte "Rotkäppchen" empfehlen, eine Lagertomate aus dem 17. Jahrhundert aus Baden-Württemberg, die im November geerntet wird und bis Februar gelagert werden kann.

Zum 11. Obstbaumblütenfest auf der Streuobstwiese Milow am 25. April, 14.00 bis 17.00 Uhr, werden wieder Samen alter Gemüsesorten sowie Tomaten-Jungpflanzen für und von Hobbygärtnern angeboten.