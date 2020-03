Stefan Zwahr

Oberhavel (MOZ) Das runde Leder wird weiter rollen: Das Coronavirus hat keinen Einfluss auf den Fußball-Spielbetrieb im Land Brandenburg. Das betonte Silke Wentingmann-Kovarik, beim Landesverband (FLB) für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, am Mittwoch auf Nachfrage. Absagen oder Verlegungen von Spielen werden nur vorgenommen, wenn die zuständigen Behörden (wie die Gesundheitsämter der Landkreise) entsprechende Maßnahmen treffen.

Auf seiner Internetseite hatte der FLB bereits vor einigen Tagen mitgeteilt, dass eine Koordinierungsgruppe gebildet wurde, die sich täglich abstimmt, um die aktuellen Entwicklungen einzustufen. In der Mitteilung heißt es weiter, dass es kein Handshake-Verbot geben wird, wie es andere Landesverbände verhängt haben. "Wir bitten aber über einen Austausch aller Schiedsrichter, Spieler und Betreuer an den Spielorten. Sollten sich eine Mannschaft oder einzelne Spieler gegen die eigentlich durchzuführende Fair-Play-Geste des Händeschüttelns entscheiden, bitten wir, dies nicht als Unsportlichkeit zu werten, sondern aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Lage zu akzeptieren und respektieren."

So will es auch Steffen Misdziol handhaben, wenn er als Schiedsrichter unterwegs ist. In seiner Funktion als Vorsitzender des Spielausschusses beim Fußballkreis Oberhavel/Barnim hatte der Hennigsdorfer bislang keinerlei Corona-Anfragen.

Auch bei Michael Reichert hielten sich diese in Grenzen. Einige besorgte Eltern hätten sich gemeldet, berichtet der Fußballkreis-Chef. Dieser kündigte an, das Thema mit den Vorstandskollegen diskutieren zu wollen. Mit den Landratsämtern von Oberhavel und Barnim habe die spielleitende Stelle bereits Verbindung aufgenommen. "Wir werden in stetigem Kontakt sein, um auf etwaige Entwicklungen reagieren zu können."