René Wernitz

Rathenow (MOZ) Genau in der Mitte der Regionalliga-Tabelle (Platz 9) befindet sich der VfB Auerbach, der an diesem Samstag zum Punktspiel in Rathenow erwartet wird. Der FSV Optik (Rang 15) bekommt es nun also mit einem Gegner zu tun, der definitiv nicht vom Aufstieg in den Profifußball träumt.

Zuletzt erwiesen sich die Westhavelländer als brave Punktelieferanten für die vier bestplatzierten Vereine der Liga. Nicht ein Zähler sprang aus den ersten Spielen des Jahres 2020 heraus. Ob sich der VfB Auerbach als Aufbaugegner eignet, wird sich im Stadion am Vogelgesang zeigen. Die Begegnung wird um 13.30 Uhr angepfiffen.

Nächstes Heimspiel ist dann bereits am kommenden Freitag gegen den FC Viktoria 1889 Berlin (aktuell Platz 8). Anpfiff: 19.00 Uhr.