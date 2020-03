Berliner in der Wuster Dorfkirche

Th. Messerschmidt

Wust (BRAWO) Mit "Kloudfull" startet der kulturWust e.V. den Veranstaltungsreigen im Jahr 2020. Unter dem Motto "Junge Künstler in alten Mauern" hat der Verein für den 13. März um 20:00 Uhr in die Wuster Dorfkirche eine junge Berliner Band eingeladen: "Kloudfall" – ursprünglich ein Duo, gegründet von Valentin Mayr und Julian Seiler. Basierend auf den Duo-Kompositionen wurde daraus Anfang 2018 eine fünfköpfige Band. Erste Konzerte gab es ab Anfang Sommer, dabei waren sowohl Open Airs und Festivalgigs, wie auch Kleinkunst -und Wohnzimmerkonzerte. Anfang Dezember 2018 veröffentlichte Kloudfall den ersten Part einer Live-Trilogie: "Voices", aufgenommen als Live-Studio-Session und Musik-Video in den Famous Gold Watch Studios.

Kloudfull (www.kloudfall.com) kreiert Instrumentalmusik, die gemacht ist, um sich in eine andere Welt fallen zu lassen. Das Berliner Quintett um Pianist und Mastermind Valentin Mayr spielt seinen ganz eigenen Sound. Melancholischer Impressionismus trifft auf groovig rockige Beats, jazzige Soli und weitläufige Harmoniewelten. Das alles instrumental – die Instrumente singen. Ein Erlebnis für die Sinne.

"Live erwartet den Zuschauer eine Reise von konzentrierter Melancholie bis hin zu lebendig musikalischen Feuerwerken und groovigen Ausflipp-Parts", verspricht die Band, die "besonders auf der Bühne ihre Vorliebe für verspielte Rhythmen, besondere Arrangements und abgefahrene Soli" ausbreitet und somit "Musik für alle, Musik zum Eintauchen und Genießen" macht. Zu erleben am 13. März, 20 Uhr, in der Dorfkirche Wust.