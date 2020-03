Simone Weber

Rathenow/Premnitz Am 5. März endete die Frist für Rathenower und Premnitzer Bürger sowie ihre Verwaltungen, um Einwände zum ausgelegten Plan des B102-Neubaus als Umgehung um Döberitz, Premnitz und Mögelin mit Anschluss in Rathenow an die B188n zu äußern. In Rathenow war das Thema lediglich eine Woche vor Ablauf dieser Frist in einer Stadtverordnetenversammlung aufgekommen.

"Das Interesse der Premnitzer zum Thema B 102n war groß", sagt Marco Kapfer vom Tiefbauamt in Premnitz. "106 Bürger sahen die Unterlagen im Rathaus ein und stellten dazu Fragen. 34 Premnitzer gaben schriftlich ihre Einwände ab."

Erstmals wurden sie in einer Versammlung im September 2019 über die Vorhaben informiert. Der Landesbetrieb Straßenwesen lud damals dazu ein. Im Nachgang kamen Premnitzer zusammen, um Bürger über die Pläne und ihre Möglichkeiten zu informieren. Vom 6. Januar bis 5. Februar lagen im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Planfeststellungsverfahren die Unterlagen zum Bau in den Rathäusern aus. Bürger konnten dabei ihre Einwände gegen die entsprechenden Planungen vorbringen.

In Rathenow gab es 27 Einwände (Stand: Dienstag, 15.30 Uhr). Am Mittwoch vergangener Woche beschlossen die Rathenower Stadtverordneten Einwände seitens der Kommune zum Neubau der Ortsumgehung. In der Bürgerfragestunde stellte der sachkundige Einwohner Benno Rentmeister der Verwaltung detaillierte Fragen: "Warum gab es zu diesem Thema keine öffentliche Bürgerversammlung wie in Premintz?", kritisierte der Rathenower. Zudem fragte er, warum die Stadtverordneten die Begründung zu diesem Tagesordnungspunkt erst ein Tag vor der SVV erhielten und wieso dieses Thema erst eine Woche vor Ablauf der Frist zur Einreichung von Einwänden, am 5. März, in der SVV behandelt wird. "In keinem der Fachausschüsse der SVV wurde dieses Thema behandelt", so Rentmeister, der zudem inhaltliche Kritikpunkte vorbrachte. Dabei verwies er unter anderem auf nötige Schallschutzmaßnahmen und die Anbindung in Rathenow über zwei Kreisverkehre anstatt der vorgesehenen Ampelregelung.

Unterstützung erhielt Rentmeister durch viele Stadtverordnete. Sie forderten dringend eine Anbindung des Gewerbegebiets Grünauer Fenn an die B102n bzw. an die Verbindungsstraße des Gewerbegebiets Heidefeld zur neuen Bundesstraße. Mit 17 Ja- und sechs Nein-Stimmen beschloss die SVV den spontanen Änderungsantrag der SPD für Kreisverkehre und Schallschutzmaßnahmen mit 21 Ja-Stimmen. Mit 21-Ja-Stimmen und drei Enthaltungen wurde die durch die Verwaltung eingebrachte Drucksache zu den Einwänden der Stadt, inklusive der Änderungen, beschlossen.

Auch die Premnitzer Einwände betrafen den Schallschutz. Sie befassten sich aber auch mit den Fragen, wo und wie viele Bäume für die neue Trasse gefällt werden müssten. In ihrer Stellungnahme wünscht sich die Stadt eine zweite Anbindung des Gewerbegebiets in Höhe Blücherstraße. Diese Forderung unterstützen viele Bürger. Auch die Feuerwehren Premnitz und Mögelin hätten sonst Probleme die Einsatzzeiten im Alarmfall zu schaffen. Dies beträfe dann genauso die Feuerwehr Rathenow, wenn sie unterstützend, vor allem in den Industriepark, gerufen wird.

Neben den Einwänden, die in den Rathäusern Rathenows und Premnitz’ abgegeben wurden, erreichten 61 (Stand Donnerstagmorgen) das Landesamt für Bauen und Verkehr