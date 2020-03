BRAWO

Brandenburg an der Havel (Redaktion) Eine 67-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr in Wusterwitz mit ihrem PKW rückwärts gegen einen Kleinlasttransporter. Durch die Kollision entstand ein erheblicher vierstelliger Schaden. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme konnten beide Beteiligten ihre Fahrten fortsetzen.