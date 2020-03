Juliane Keiner

Mittelmark (moz) Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Potsdam-Mittelmark hat 327 Bodenrichtwerte für baureifes Land und sechs Bodenrichtwerte für land- und forstwirtschaftliche Flächen ermittelt. Es entfallen auf historisch gewachsene Ortslagen 284 Bodenrichtwerte, Wohnparksiedlungen 20, Gewerbegebiete 20 und Sondergebiete Erholung drei Bodenrichtwert, Ackerland, Grünland und Forstflächen je zwei Bodenrichtwerte.

Die höchsten Bodenrichtwerte für Wohnbauland sind - wie in den vergangenen Jahren - in der Region um die Landeshauptstadt Potsdam und angrenzend an die Bundeshauptstadt Berlin zu finden. Wer beispielsweise in Kleinmachnow ein Häuschen bauen möchte, muss mit einem Quadrameterpreis bis zu 900 Euro rechnen.

Aber auch im Hohen Fläming tut sich etwas. Angehoben wurden zum Beispiel die Preise in Wiesenburg Ost von 23 auf 25 Euro pro Quadratmeter, im Wohnpark Ortszentrum Borkwalde stieg der Quadratmeterpreis von 60 auf 80 Euro, in den Gänsematen in Brück von 100 auf 130 Euro. Die höchsten Zuwachs können laut Gutachterausschuss Beelitz (+55 Euro pro Quadratmeter), Groß Kreutz (+35) und Brück (+30) verzeichnen. Günstig bauen lässt es sich beispielsweise in Klein Marzehns, Lühnsdorf, Locktow, Medewitzerhütten, Benken oder auch Klein Briesen für 5 Euro pro Quadratmeter. Alle Werte sind unter www.boris-brandenburg.de einzusehen.