Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Eine touristische Broschüre über den staatlich anerkannten Erholungsort Himmelpfort ist jetzt in Neuauflage erschienen. Federführend war die Regio Nord mit Unterstützung der Stadt Fürstenberg.

Mitarbeiter der Tourist-Information des Fürstenberger Seenlandes arbeiteten vier Monate an der Neuauflage, die einen umfassenden Überblick über das breitgefächerte Angebot des Erholungsortes gibt, wobei die Fürstenberger besonders naturliebende Besucher im Blick haben.

Unter dem Motto "Natur erleben" werden die Möglichkeiten, die Region als Radfahrer oder Wanderer zu erkunden, besonders hervorgehoben. Wer mehr Abenteuer sucht, dem wird eine Fahrt mit der Draisine von Fürstenberg nach Templin oder in umgekehrter Richtung empfohlen. Dass sich Himmelpfort durchaus auch für einen längeren Aufenthalt eignet, wird beim Durchblättern der Broschüre schnell deutlich, wobei auch Abstecher nach Templin oder Lychen lohnenswert wären. Ermöglicht wurde die Finanzierung der Broschüre durch viele Partner, die Anzeigen in dem Heft schalteten und so auf ihr Angebot hinweisen.

Ein geschichtlicher Exkurs darf nicht fehlen, wird doch an die urkundliche Erwähnung Himmmelpforts erinnert, als das Zisterzienserkloster 1299 von dem brandenburgischen Markgrafen Albrecht III. gestiftet wurde. 1541 wurde es im Zuge der Reformation aufgelöst und ab 1551 durch die Familie Trott als Gutshof genutzt. Heute erinnert nur noch eine Klosterruine an das Erbe der Zisterzienser-Mönche. Ein Grund, weshalb die Broschüre nun aufgelegt worden ist, sei auch die für 2021 anstehende Neuklassifizierun als Erholungsort. Das Heftchen, das in einer Auflage von 5 000 Exemplaren erschienen ist, liegt in den Tourist-Infos Himmelpfort, Neuglobsow und Fürstenberg aus und kann für eine Schutzgebühr von einem Euro erworben werden.