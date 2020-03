Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Autofahrer in Neuruppin müssen sich nächste Woche aufVerkehrseinschränkungen einstellen. Von Mittwoch, 11. März, 9 Uhr, bis Freitag wird die Heinrich-Rau-Straße zwischen Neustädter Straße und Junkerstraße in Fahrtrichtung Fehrbellin komplett gesperrt. Das ist jetzt im Auftrag des Landesbetriebs Straßenwesen mitgeteilt worden.Grund für die Einschränkungen sind Ausbesserungsarbeiten an der Fahrbahn. Eine Umleitung ist ausgeschildert.