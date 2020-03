Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Vom 22. bis zum 24. Mai dreht sich in Rheinsbergs Stadtzentrum wieder alles um Nachhaltige Ernährung. Auf Wunsch von Händlern und Gästen wird der Markt ausgeweitet.

Das Programm steht in weiten Teilen bereits fest. Nun geht es ans Feintuning, wie die Initiatorin des Festivals, Katrin Wagner, sagt. Beim jüngsten Vorbereitungstreffen stand sie gemeinsam mit Jacqueline Redepenning und Hilmar Hilger von der Rheinsberger Preußenquelle vor einer Auswahl von Flyer-Entwürfen und berät, welches Design das Flugblatt haben soll. Die Preußenquelle ist ein wichtiger Partner des Festivals. Mit einem Nachhaltigkeitstag wird sich das Unternehmen an "Solanum" beteiligen. Die Produktionsstätte im Gewerbegebiet wird dann für Besucher geöffnet. Ein Bus-Shuttle wird Interessierte vom Stadtzentrum dorthin transportieren. Mit der Preisverleihung des Nachhaltigkeitswettbewerbs "Nachhall" in der Remise eröffnet die Preußenquelle das Festival auch am Freitag, 22. Mai. Der Preis ist im vergangenen Mai ins Leben gerufen worden. Insgesamt werden fünf Auszeichnungen in fünf Kategorien vergeben. Bis Ende vergangenen Jahres sind zahlreiche Initiativen aus Berlin und Brandenburg für die Preise vorgeschlagen worden – Kita- und Schulprojekte mit eigenen Gärten, Nachbarschaftsinitiativen und "viele andere wunderbare Dinge", wie Hilmar Hilger sagt. Insgesamt wurden 40 Projekte für die auf jeweils 1 500 Euro dotierten Preise nominiert. Zwei Preise werden per Publikumsvoting im Internet vergeben. Noch bis zum 30. März können Nutzer unter www.bleibt-natuerlich.de/nachhall für ihre Favoriten abstimmen. Drei weitere Preisträger werden durch eine Jury ermittelt.

Herzstück des Festivals wird allerdings der Markt rund um den Triangel- und den Kirchplatz sein. 30 Anbieter aus der Region präsentieren dann ihre Produkte – von veganem Eis über Spirituosen auf Birnenbasis bis hin zu in der Region gefertigten brasilianischen Naschereien. "Wir versuchen auch noch, einen Spargelproduzenten auf den Markt zu bekommen, aber Mai ist natürlich Hochsaison für Spargelbauern", so Wagner.

Da das Festival auch dazu da ist, zu informieren und ein Bewusstsein für nachhaltige Nahrungsproduktion zu schaffen, wird es auch eine Vielzahl an Informations- und Mitmachangeboten geben. Das Spektrum reicht von Lesungen und Vorträgen bis hin zu Kochworkshops. An Infoständen präsentieren sich das Rheinsberger Schulgartenprojekt "Essbare Schule", die Bienen AG der Grundschule, die Fördergemeinschaft "Ökologischer Landbau", das Gut Zernikow, die Forst sowie der Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. "Wir wollen nicht nur aufklären, sondern auch familienfreundlich sein. Deshalb wird es viel zum Mitmachen geben", so Wagner. Das Team des vegetarischen Burgerrestaurants "Grünzeugs" wird einen Kochkurs mit fleischfreien Zutaten anbieten. Und als weiterer lokaler Akteur beteiligt sich auch das Schloss Rheinsberg am Programm. So wird Kustodin Dr. Michaela Völkel am Sonnabend einen Vortrag über den Mundschenk des Prinzen Heinrich und dessen Kochbuch halten. Für Sonntag steht eine Führung durch den Schlosspark auf dem Programm. Dabei erfahren die Teilnehmer, welche Obst- und Gemüsesorten einst dort angebaut wurden. Bei einem anschließenden Picknick können sie dann selbst probieren, was Preußens Adel einst auf den Teller bekam. "Das Schloss war ja damals Selbstversorger. Es wurden sogar exotische Früchte angebaut. Die Bananen und Ananas waren so gut, dass sie sogar nach Potsdam geschickt wurden", so Wagner. Die Köche der Restaurants "Zum Alten Fritz", "Seehof" und "Grünzeugs" werden während des Festivals Menüs mit Zutaten aus dem Schlossgarten anbieten.

Bei einem sogenannten "Zero-Waste-Workshop" können die Gäste außerdem lernen, wie sie selbst vermeintliche Essesnreste noch verwertet können. "Das ist sehr aktuell und ein nachhaltiges Thema", sagt die Organisatorin. Bei einem gemeinsamen Frühstück an der Mühlenstraße können die Gäste dann selbst probieren, wie es schmeckt.