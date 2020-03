Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Der Leichnam, der in der vergangenen Woche im Wald bei Rathenow gefunden wurde, konnte nun identifiziert werden. Gerichtsmedizinische Untersuchungen ergaben, dass es sich bei dem Toten um den seit Juni 2019 vermissten Rathenower Uwe T. handelt, wie die Polizeidirektion auf Nachfrage bestätigte.

Der 79-Jährige habe Ende Juni die Seniorenpflegeeinrichtung am Stadtforst in unbekannte Richtung verlassen, wie es damals in der Vermisstenmeldung hieß. Suchmaßnahmen wurden darauf mit Hubschraubern und Spürhunden durchgeführt.