Ella Machrowa und Markus Kluge

Netzeband Nur wenige russische Theater bringen die Operneinakter "Der Mantel", "Schwester Angelica" und "Gianni Schicchi" von Giacomo Puccini zusammen auf die Bühne. Erst Anfang des 21. Jahrhunderts wagte das Mariinskij Theater Sankt Petersburg die Aufführung des Triptychons. Jedoch steht heutzutage dort meist nur noch "Gianni Schicchi" auf dem Spielplan. Umso überraschender, dass jetzt das Musiktheater der Republik Karelien in Petrosavodsk "Gianni Schicchi" und "Schwester Angelica" aufführte.

1620 Kilometer entfernt

Das Theater im hohen Norden, am Onegasee, nicht weit von Finnland entfernt, gibt es erst seit 50 Jahren. Zunächst der Operette verpflichtet, gab es seit 2009 verstärkt Opern- und Ballettaufführungen des in Russland üblichen klassischen Repertoires – Verdi, Bizet, Rossini, Tschaikowsky. Und nun kommen die Puccini-Raritäten hinzu. Ziemlich gewagt für ein Haus ohne lange Operntradition in einer nicht so großen Stadt mit "nur 260 000 Einwohnern". Doch die Idee des Chefdirigenten Michail Sinkewitsch und das Regiekonzept von Frank Matthus sollten aufgehen. Das Theater hatte den Vorsitzenden und Künstlerischen Leiter des Theatersommers Netzeband, der auch Mitorganisator der Neuruppiner-Fontane-Festspiele ist, extra für dieses außergewöhnliche Vorhaben verpflichtet. "Die Arbeit dort war eine ganz tolle Erfahrung", so Matthus, der im Oktober und November und jetzt Ende Februar für die Inszenierung ins Luftlinie rund 1 620 Kilometer entfernte Petrosavodsk reiste. Für das Bühnenbild war dazu der niederländisch-deutsche Szenograph Karel Spanhak engagiert worden, der mehrfach mit Matthus zusammengearbeitet hat, unter anderem bei der Kammeroper Schloss Rheinsberg. Aber für das junge karelische Theater war die Arbeit mit einem internationalen Inszenierungsteam ebenfalls eine neue Erfahrung. Große Nervosität herrschte so am Tag der Premiere, die sich erst am Ende mit dem aufbrausenden Applaus und lauten Bravorufen löste.

Erstaunlicherweise eroberte nicht nur der spielerisch-komödiantische "Gianni Schicchi" das Publikum, sondern auch die eher statische, aber tiefenpsychologisch eindringliche "Schwester Angelica" im ersten Teil des Abends. Der Regisseur hatte das szenische Geschehen auf Angelica, die Nonne, die Selbstmord begeht, konzentriert. Auf der Bühne stand ein angedeuteter Altar mit leuchtendem Kreuz im völlig schwarzen Raum. Der Chor bildete mit ausgeglichem Gesang einen würdigen Rahmen. Die Einfühlungskraft der szenischen Vorgänge und die herausragende Leistung von Natalja Landowskaja als Angelica waren so stark, dass viele Besucher noch beim Verlassen des Saals zur Pause Tränen in den Augen hatten.

Ganz im Gegenteil dazu herrschte in "Gianni Schicchi" Hektik und übersteigerte Aktion. Der Kontrast zwischen dem edlen Ambiente einer florentiner Villa und den darin agierenden bunt-vulgär gekleideten Personen charakterisierte trefflich die Komik dieses Werkes. Die Personen waren von Matthus im Detail und in der Körpersprache exakt gezeichnet. Die Sänger konnten so auch ihre komödiantische Begabung voll ausspielen. Das Orchester unter Leitung von Michail Sinkewitsch brachte Wärme und komödiantische Spritzigkeit der puccinischen Musik gut zur Geltung.

Laut Matthus blicke das russische Opernhaus, in dem das Orchester stets die Hauptrolle spiele, gerne auf die modernen Inszenierungen in Westeuropa. "Eigentlich ist das Quatsch. Die Schauspieler und Sänger haben dort so viel Energie. Und alle sind stolz auf ihre Kultur", so Matthus. Zudem habe die Oper in Russland allein durch Komponisten wie Tschakowski, Prokofjew, Mussorgski und andere einen viel größeren Stellenwert. "Viel mehr als in Deutschland. Es ist traurig, wenn man sich so unter den Scheffel stellt", so Matthus. Auf der anderen Seite habe die dortige Oper auch vielen europäischen Häusern etwas voraus, sie wird komplett von Frauen geführt.

Um die Geschichte der karelischen Aufführung mit internationalem Team abzurunden, muss die Premierenfeier, die erst nach der zweiten Vorstellung am vergangenen Sonntagabend stattfand, erwähnt werden. Mit herzlichsten Worten, bekräftigt mit vielen Umarmungen, dankten die Sänger Frank Matthus. Er habe ihre Kreativität während der Proben auf besondere Weise unterstützt und weiter entwickelt. Es bleibt die Hoffnung auf Fortsetzung einer solchen Zusammenarbeit, die diesmal vom deutschen Kulturzentrum in Petrosavodsk und vom Goethe-Institut Sankt Petersburg unterstützt wurde.