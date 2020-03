Hagen Bernard

Müllrose (MOZ) Nach drei Siegen in Folge hat der Müllroser SV in der Fußball-Landesklasse Ost zu Hause gegen das Schlusslicht FSV Preußen Bad Saarow mit dem 2:2 (2:1) unerwartete Punktverluste hinnehmen müssen. Für die Gäste war es der erste Punktgewinn in den zurückliegenden fünf Partien. Während die Gastgeber 14. bleiben, sind die Gäste weiterhin Träger der Roten Laterne.

Die Bad Saarower knüpften mit dem Anpfiff umgehend an das Hinspiel an, dass sie mit 3:1 für sich hatten entscheiden können. In der laut MSV-Trainer Dirk Herrgoß konfusen Anfangsphase waren die Gäste deutlich besser und gingen nach 22 Minuten durch Alec Walter Buder mit 1:0 in Führung. Etwas überraschend in dieser Phase glichen die Gastgeber – die in genau derselben Besetzung spielten wie beim 3:1 in Luckau – bereits zwei Minuten später durch Paul Herrmann aus. Lukas Gräber hatte den Müllroser Torjäger bedient.

Mit dem Treffer lief es nunmehr auch für den Gastgeber besser. Einen dieser druckvollen Angriffe der Schlaubetaler verwertete Herrmann zehn Minuten nach dem Ausgleich zur Pausen-Führung. Elias Ponta hatte bei einem abgewehrten Angriff schnell umgeschaltet, sich im Mittelfeld durchgesetzt und zum Müllroser Stürmer gepasst. Laut Herrgoß war die MSV-Pausen-Führung angesichts der Spielanteile etwas glücklich. Nach der Pause knüpfte der Gastgeber nahtlos an die Leistung gegen Ende der ersten Halbzeit an. Es entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Doch ein Tor blieb aus.

Nach einer Stunde gewannen die Gäste immer mehr die Oberhand. In der abschließenden Viertelstunde konnte sich der Müllroser SV von dem Druck nicht mehr nachhaltig befreien. So sicherte Tom Herrmann seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff noch den Ausgleich, als er in der 89. Minute per Volleyschuss traf.

Christopher Krüger verletzt

"Angesichts des Spielverlaufes ist das Unentschieden gerecht. Schade, dass der Ausgleich gegen uns so kurz vor Schluss fiel", erklärt Herrgoß. Verzichten muss er im nächsten Spiel beim Tabellensechsten SG Niederlehme auf Christopher Krüger, der bei einem Tackling in Höhe der Mittellinie am Spielfeldrand einen Schlag auf den Knöchel abbekommen hatte. Zwar biss sich Krüger auf die Zähne, doch der Knöchel schwoll immer mehr an und so kam Winterzugang Herms Müller in der 70. Minute für ihn ins Spiel.

MSV: Philipp Reschke – Oliver Seifert, Eric-Gordan Kirchhoff, Nils Unglaube, Elias Ponta – Lukas Gräber, René Franz – Felix Hackel (83. Adolf Kampioni), Christopher Krüger (70. Herms Müller), Nick Murach – Paul Herrmann

Tore: 0:1 Alec Buder (22.), 1:1, 2:1 Paul Herrmann (24., 34.), 2:2 Tom Herrmann (89.) – Schiedsrichter: Max Köhler (Lebus) – Zuschauer: 63