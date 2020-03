Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Nächste Absage: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist die internationale Tanzveranstaltung Berlin Open, die vom 19. bis 22. März in der Hohen Neuendorfer Stadthalle stattfinden sollte, abgesagt worden.Das teilten die Veranstalter jetzt mit. "Wir möchten als Veranstalter unserer Verantwortung gerecht werden, all unsere Teilnehmenden und Gäste bestmöglich in ihrer Gesundheit zu schützen", heißt es in der Pressemitteilung. Die Anmeldegebühren werden erstattet. Besucher und Teilnehmer werden auf das nächste Jahr vertröstet. Das Tanzevent ist vom 19. bis 21. März 2021 geplant. Zu dem jährlichen Tanzfest kommen immer mehrere Hundert Tänzerinnen und Tänzer sowie zahlreiche Zuschauer nach Hohen Neuendorf.