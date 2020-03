Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Angesichts der aktuellen Ausbreitung des Corona-Virus weist die Stadt Brandenburg daraufhin, dass nicht bei jedem Husten ein Verdacht auf das Virus besteht. Wer sich krank fühlt und womöglich Kontakt zu einem Infizierten hatte oder in einem der Risikogebiete wie Norditalien, China, dem Iran oder Südkorea war, sollte sich nach Empfehlungen der Bundesregierung und des Bundesgesundheitsministeriums an die bundeseinheitliche Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdiensts wenden: 116 117.

Unter der Telefonnummer 030 346 465 100 ist zudem ein Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums geschaltet und unter 0800 011 77 22 erreichen Bürger die Unabhängige Patientenberatung Deutschland.

Bei Verdacht auf das Corona-Viru sollten Betroffenen zudem nicht direkt ihren Hausarzt aufsuchen, sondern diesen vorab telefonisch kontaktieren. Es gilt: Anruf statt Wartezimmer. Der Arzt wird dann alle weiteren Schritte mit den Patienten besprechen.

Informationen zum ärztlichen Bereitschaftsdienst sind zudem jederzeit auch im Internet unter www.116117.de zu finden.