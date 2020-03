René Wernitz

Rathenow (MOZ) Auch im westlichen Havelland ist klar, dass dieser Winter seinem Namen keine Ehre machte. Kalendarisch endet er erst am 20. März, meteorologisch ist seit 1. März bereits Frühling. Schon Ende Februar wurden in Rathenows Mitte die Stiefmütterchen in die Erde gebracht. Gleichsam vermeldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) den zweitwärmsten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Nun legte der Klimawandeldienst Copernicus damit nach, dass es sich zudem um den wärmsten Winter handelt, den Europa seit Beginn der Aufzeichnungen erlebte. Bietet der Frühling nun das, was ihn 2018 und 2019 ausmachte, wird er auch nicht sein, was er einst mal war. Denn in den Vorjahren kletterten die Temperaturen schon im April auf teils sommerliche Werte. Einher ging akuter Mangel an Niederschlägen. Es folgten Dürrephasen bis in den Herbst.