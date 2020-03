Winfried Ganzer

Premnitz Germania Milows Trainer Christian Wernicke hatte nach Abpfiff des Handball-Kreisligaspiels gegen den Schönwalder SV 53 doch einige Sorgenfalten auf der Stirn. Obwohl seine Mannschaft am Ende deutlich mit 24:13 siegte war doch recht viel Sand im Getriebe.

Unerklärlicher Weise leisteten sich seine Spieler überdurchschnittlich viele technische Fehler und Unkonzentriertheiten beim Torwurf. In diesem schwachen Spiel konnten nur Torwart Phillip Krause mit starken Parden und Marcus Schwaß mit seinen fünf Toren überzeugen.

Der TSV Germaniabrachte sich gleich im ersten Angriff durch Mathias Herrmann mit 1:0 in Front. Bis zum 6:1 nach 12 Minuten liefen die Milower Angriffe noch durchdacht. Dann aber schlichen sich technische Fehler ein und es wurde unmotiviert aufs Schönwalder Tor geworfen. So ging rs schließlich mit einem 12:5 für Milow in die Halbzeit.

Der Vorsprung schmolz zu Beginn der zweiten Hälfte auf fünf Tore, weil in Deckung und Angriff beim TSV nicht allzu viel gelang. In dieser Phase hielt Torwart Krause mit tollen Paraden den TSV im Spiel. Ab der 46. Minute, beim Stand von 18:12, bauten die Milower wieder mehr Angriffsdruck auf, konnten das recht zähe Spiel doch noch deutlich mit 24:13 gewinnen.

Nun müssen die Milower am 14. März.(15.30 Uhr) in Kyritz. im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Elektronik Kyritz, Farbe bekennen.

TSV: Krause, Knape; Gröning (2), Lenz (1), Schwaß (5), Andert 1), Eckert (4), Kuhn (4), Wahlsdorf, Herrmann (3), Noack (4).