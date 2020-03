red

Bad Belzig Eine offensichtlich hilflose und verwirrte Person fuhr in einem Linienbus. Die Polizei wurde am Mittwochabend darüber informiert. Da der ältere Herr nicht witterungsgerecht gekleidet war, zogen die Beamten einen Rettungswagen hinzu. In der Jacke des Mannes konnten ein verzeichneter Name sowie eine Telefonnummer festgestellt werden. Die Sanitäter untersuchten den älteren Mann und verbrachten ihn in ein Krankenhaus, wo sich um die Ermittlung sowie Verständigung von Angehörigen gekümmert wird.