Jens Sell

Strausberg (MOZ) An der türkisch-griechischen Grenze kündigt sich ein neues Flüchtlingsdrama an. Jens Sell fragte den 1. Beigeordneten des Landrats, Friedemann Hanke (CDU), ob Märkisch-Oderland auf einen steigenden Zustrom Geflüchteter vorbereitet ist.

Herr Hanke, wie viele Plätze stehen in den Flüchtlingsunterkünften zur Verfügung? Wie viele sind wo belegt?

Insgesamt haben die Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis eine Kapazität von 1512 Plätzen. Belegt sind davon 1300 Plätze, aktuell belegbar sind 55 Plätze. Die Unterkünfte befinden sich in Kunersdorf, Lüdersdorf, Voßberg, Bad Freienwalde, Neuhardenberg, Gusow, Hoppegarten, Müncheberg, Platkow, Seelow, Strausberg, Bliesdorf sowie in Einzelwohnungen.

Wie würde der Landkreis mit einer erneuten Flüchtlingswelle umgehen?

Der Landkreis kann da auf die Erfahrungen ab dem Jahr 2015 zurückgreifen. Die Flüchtlinge würden zentral über das Land verteilt werden. Im Fall der Fälle müssten kurzfristig Notquartiere beispielsweise in Turnhallen geschaffen werden. Wir sehen momentan aber nicht, dass es zu einer neuen Flüchtlingsbewegung kommen wird. Geschichte wiederholt sich nicht. Darüberhinaus besteht momentan die Aufgabe, diejenigen Flüchtlinge, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind und eine Anerkennung erhalten haben, umfassend zu integrieren. Hier darf eine Gesellschaft auch nicht überfordert werden. In diesem Zusammenhang sei nur auf die schwierige Versorgung mit Wohnraum verwiesen. Dabei ist es selbstverständlich, dass wir als Deutschland, wie auch als europäische Wertegemeinschaft Flüchtlingen Asyl gewähren, die in ihren Heimatländern verfolgt werden. Eine solche Prüfung wird aber zukünftig geschehen müssen, bevor die Flüchtlinge in die Regionen verteilt werden. Andernfalls wird das Asylsystem als Ganzes keine Akzeptanz mehr finden.

Könnte ein drastischer Anstieg aufgefangen werden?

Der Landkreis Märkisch-Oderland wird natürlich alle Aufgaben erfüllen, die auf ihn zukommen. Momentan haben wir allerdings noch ein erhebliches Aufnahmesoll an Flüchtlingen aus den vergangenen Jahren gemäß dem Verteilungsschlüssel in Brandenburg aufzunehmen.