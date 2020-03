Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Rot-Rot ist brandenburgische Politgeschichte. Seit Herbst 2019 befindet sich die Linke in der Opposition. Die von vormals 17 auf 10 Mitglieder geschrumpfte Landtagsfraktion traf sich am Dienstag zu einer öffentlichen Sitzung in Rathenow. Zuvor besuchten die Abgeordneten je nach ihren Spezialgebieten verschiedene Einrichtungen und Firmen im Landkreis Havelland. Außerdem traf man sich mit Bürgermeistern und Amtsdirektoren aus dem ländlichen Raum und redete mit Kommunalpolitikern. Abends fand ein Bürgerforum in Rathenow statt. Nach ihrem Besuch in der Falkenseer Polizeiwache schauten Andrea Johlige und Andreas Büttner kurz in der BRAWO-Redaktion vorbei.

Nach so einem Tag wisse man, was im Land los ist und bekomme einen anderen Blick für das, was die Menschen bewegt, erklärte Johlige zu Beginn des Gesprächs. "Außerdem macht es Spaß", setzte sie hinzu. Die Regionaltage sollen nach und nach auch in den anderen Landkreisen Brandenburgs stattfinden.

Der erst 2017 in Betrieb genommen Polizeiwache in Falkensee sprachen die beiden Landtagsmitglieder Lob aus. "Die Arbeitsbedingungen in Falkensee sind top", bescheinigte Johlige. Büttner pflichtete ihr bei und machte auf das eigentliche Problem der Brandenburger Polizei aufmerksam. Der Stellenaufbau sei zu langsam. Zwar sei die Polizeischule in Oranienburg voll, aber nicht alle angehenden Polizisten würden die Ausbildung auch beenden, so dass es schwierig sei, belastbare Zahlen zu haben, wie viele Menschen pro Jahr in den Polizeidienst übernommen werden können. Die Abgänge würden derzeit die Absolventenzahlen übersteigen, so dass Stellen unbesetzt blieben.

Ein weiteres Thema, das während des Regionaltags eines große Rolle spielte, war die Finanzausstattung der Kommunen. Diese ist innerhalb des Landkreises sehr unterschiedlich. Andrea Johlige sagte, dass das Land und auch der Kreis - Johlige sitzt auch im havelländischen Kreistag - hier nachsteuern müssten. So könne es eigentlich nicht sein, dass ein Förderprogramm für die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren nicht in Anspruch genommen werden könne, wenn der Eigenanteil für klamme Kommunen nicht stemmbar ist.

Johlige und Büttner sehen ein Verteilungsproblem, wenn es ums Geld für die Kommunen geht. Das Finanzausgleichsgesetz soll in diesem Jahr im Landtag wieder diskutiert werden. Ihr Vorschlag: Nicht nur die Einwohnerzahl, sondern auch die Fläche soll in die Berechnung mit einbezogen werden. Der "Flächenfaktor" würde vor allem den Kommunen zu Gute kommen, die über viel Fläche und wenig Einwohner verfügen. Denn auch die Fläche würde für die Kommunen Kosten verursachen. Büttner sprch hier beispielsweise den Straßenausbau an.

Auch bei den beitragsfreien Kitajahren sieht Johlige Änderungsbedarf. Das noch unter der Regierung von SPD und Linken beschlossene Gesetz dürfe nicht dazu führen, dass die Kommunen zuzahlen müssten.