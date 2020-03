René Wernitz

Barnewitz (MOZ) Trecker in Barnewitz vermisst! Unbekannte Täter waren in der Nacht zu Mittwoch in eine Scheune eingebrochen und stahlen einen Traktor mit dem Kennzeichen HVL-WB58. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 5.000, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.