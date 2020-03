Eva Loth

Fläming Teilnehmer der Fläming Aktiv Konferenz kamen zu einem Nachtreffen zusammen. Gastgeber war einer der Preisträger des Fläming Aktiv Preises, die Sektion Wiesenburg des DAV. Anna Margareta Stalder-Glück, die erste Vorsitzende gab einen kurzen Einblick in die Arbeit des Vereins und in die Möglichkeiten, die die Kletterhalle bietet. Ansässig ist der Verein im alten Heizwerk an der Wiesenburger Schule. Der Verein besteht seit 2005 und wurde anfangs aus Jux gegründet. Denn Anna Margareta Stalder-Glück stammt aus der Schweiz und hat die Berge vermisst. Also musste eine Alternative her. Inzwischen hat der Verein etwa 200 Mitglieder. Jedoch gab es einige Schwierigkeiten zu überwinden, vor allem finanzielle. Inzwischen hat sich die Anlage etabliert. Besonderer Beliebtheit erfreut sich das Kinderklettern für Teilnehmer von 6 bis 18 Jahren. Derzeit gibt es zwei Gruppen – mit Wartelisten. Jetzt hat der Verein zwei Ehrenamtliche zur Betreuung gefunden, so dass im Sommer zwei neue Gruppen dazu kommen können. Die Kinder lernen das Klettern spielerisch, ohne Druck. Im Sommer ist der 24 Meter hohe Turm im Außenbereich eine besondere Herausforderung. Die Kletterfreudigen kommen nicht nur aus der Region, sondern auch aus den Großstädten. Außerdem kann die Halle gemietet werden. Der Verein richtet Kindergeburtstage aus, aber auch für Erwachsene kann es so eine ganz besondere Feier werden. Inzwischen gibt es neue Ideen, wie die Anschaffung einer Wanderhütte mit Versorgung und Übernachtung. "Toll wäre es, wenn wir Kooperationspartner, wie Hotels oder Pensionen finden würden", so Anna Margareta Stalder-Glück. Die Kletterhalle ist für jeden geeignet - von fünf bis 80 Jahren. Dorothee Bornath, Mitinitiatorin der Fläming Aktiv Konferenz, hofft, dass der Preis in irgendeiner Form der Weiterentwicklung der Anlage dient. Zumindest probierten einige Teilnehmer des Nachtreffens ihre Fitness aus.

In gemeinsamen Gesprächen wurde nun ausgewertet, was sich seit der Konferenz im vergangenen Oktober getan hat. Damals gab es Protokolle zu 18 verschiedenen Themen. Bei mehr als der Hälfte können Aktivitäten verzeichnet werden. Am Weitesten fortgeschritten ist wohl das Projekt der Erstellung eines Bildbandes über den Wiesenburger Park. Die Finanzierung ist inzwischen gesichert, teilt Parkleiter Ulrich Jarke auf Anfrage mit (BRAWO berichtete). Die gewünschten 10.000 Euro aus Spenden, Krediten und Buch Vorabverkäufen sind zusammen. Weitere 10.000 Euro steuert der Parkförderverein bei. Nun kann der Bildband beauftragt werden.

Auch in der Arbeitsgruppe Demokratie von Florian Görner ging die Arbeit weiter. Erst kürzlich fand ein Seminar mit dem Titel "Gegenargument" statt. Zum Thema attraktive Gemeinschaftsverpflegung gibt es eine Veranstaltung in Linthe. Noch nicht so zufrieden ist man mit den Mitfahrbänken, berichtete Wiesenburgs Ortsvorsteher Norbert Hesse. Das Echo aus den Ortsteilen sei gering. Gemeinsam mit Gerd Seffner aus Schmerwitz steht jetzt die Überlegung an, einfach eine Bank aufzustellen und zu schauen, was passiert. Jeweils am letzten Donnerstag des Monats gibt es um 19.00 Uhr eine Vortragsreihe zum Thema "Die Mobilfunkstrategie der Bundesregierung und ihre Auswirkung auf den ländlichen Raum". Diese findet auf dem Sensthof in Reetz statt und wird von Claus Wichmann geleitet. Die Digitalisierung war eines der sensibleren Themen der Konferenz. Start der Vortragsreihe ist am 27. März.