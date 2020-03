Markus Kluge

Kyritz (MOZ) Der Emsland-Stärke-Prozess vor dem Landgericht Osnabrück, in dem unter anderem der Kyritzer Michael Sch. wegen Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr angeklagt ist, nähert sich dem Ende. Der Kyritzer war viele Jahre Geschäftsführer des Unternehmens, ehe ihm 2014 überraschend fristlos gekündigt wurde. Sch. und ein weiterer Ex-Emsland-Geschäftsführer sollen als Gegenleistung für einen Transport-Exklusivvertrag mit 25 Prozent an einem Bremer Logistik-Unternehmen beteiligt worden sein. Deren Chefs sitzen ebenfalls auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass den beiden ehemaligen Emsland-Mitarbeitern durch die Gewinnausschüttung des Transportbetriebs jeweils siebenstellige Summen zugeflossen sind. Die Emsland-Mitarbeiter haben sich zu den Vorwürfen eingelassen. Einen korruptiven Zusammenhang zwischen ihrer Firmenbeteiligung und dem Abschluss des Transportvertrages streiten sie ab.

Nach dem Ende der Beweisaufnahme forderte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in ihren Plädoyers für den Kyritzer Michael Sch. eine Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten, für seinen Kollegen drei Jahre und neun Monate und für die beiden Logistik-Unternehmer Strafen von drei und zwei Jahren. Das Urteil könnte am 18. März nach dem Plädoyers der Verteidiger, spätestens jedoch am 25. März, gesprochen werden.