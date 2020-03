Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Bis 2021 will Fliedners in Brandenburg an der Havel ein Wohnangebot für junge Menschen, mit und von der Behinderung bedroht, schaffen. Das sagte Fliedners‘ Geschäftsbereichsleiter Nico Vogelkürzlich im Rahmen der Mitarbeiterversammlungen, auf denen er die Jahresbilanz des Unternehmens für das vergangene Jahr und die Ziele für 2020 vorstellte.

In seinem Rückblick berichtete Vogel, was aus den sogenannten "Leuchttürmen" wurde, die Anfang 2019 in der Jahreskonferenz von Mitarbeitenden ausgedacht wurden. Dazu zählte zum Beispiel die Idee, eine Bäckerei zu betreiben. Auch ein entsprechendes Objekt hatte man bereits im Auge, jedoch war es Fliedners nicht möglich, die Bäckerei zu erwerben, weil die Besitzer sich letztendlich gegen einen Verkauf entschieden. Dafür gelang esim Dom zu Brandenburg einen Laden zu eröffnen, in dem Menschen mit Behinderung arbeiten und neben sakralen und regionalen Produkten auch Eigenprodukte aus den Werkstätten verkaufen.

Zentral für alle Ziele und Vorhaben Fliedners in diesem Jahr ist das Motto "den Menschen stärken!". Dazu zählt auch die Ausarbeitung einer Unternehmensvision. Weiterhin will Fliedners in der Lafim-Diakonie dran arbeiten, den Bedarf an Wohn- und Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung mit innovativen Angeboten zu decken. Außerdem sollen Dienste für junge Menschen und Familien in diesem Jahr wieder mit Fliedners zusammengeführt werden.

Tilman Henke, Vorstandsvorsitzender der Lafim-Diakonie, nannte während der Mitarbeiterversammlungen drei zentrale Themen des Trägers in Potsdam:

Dazu zählen als erstes die Zahlen: Fliedners trägt zum positiven Ergebnis der Lafim-Diakonie bei und erreichte 2019 die geplante Umsatzrendite von zwei Prozent. Zweitens sei laut Henke der Strukturwandel wichtig, weshalb Fliedners mittelfristig in eine gGmbH überführt werden soll. Außerdem will man angesichts des Personalmangels Führungskräfte künftig selbst ausbilden und Mitarbeiter binden.