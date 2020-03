Mit hauchdünnem Vorsprung sicherte sich das Team SG Blau-Weiß Rädel den Titel in diesem Jahr. © Foto: prv

Der Vizekreismeister 2020, die Belziger SG Einheit trat zum Saisonfinale in der Besetzung Detlef Freitag, Sven Sonntag, Frank Mattke (h.v.l.), Werner Latendorf, Jan Sonntag und Justin Sonntag an. © Foto: prv

Detlef Freitag

Bad Belzig Am Samstag fand das letzte Turnier der Kreisligasaison im Bohlekegeln statt. Die Kegelfreunde der Belziger SG Einheit übernahmen dabei die Gastgeberrolle.

Leider konnte der SV Empor Schenkenberg nicht mit der vollen Besatzung antreten. Damit stand bereits vor dem Start fest, dass in der Reihenfolge der Gesamtwertung keine Verschiebungen mehr möglich waren.

Dennoch wollten sich die Kegler aus der Kur- und Kreisstadt mit einem ordentlichen Wettkampf aus der Saison verabschieden. Gleich in Durchgang eins setzten sie die Signale auf Sieg. Justin Sonntag erspielte gute 865 Holz und nahm der Konkurrenz gleich 28 Holz ab.

Noch besser kam anschließend Jan Sonntag zurecht. Bei ihm klappte an diesem Tag so gut wie alles. Er konnte sich am Ende über hervorragende 883 Holz freuen. Die SpG Teltow/Saarmund übernahm zu diesem Zeitpunkt bereits den 2. Platz, knapp gefolgt, von der SG Blau-Weiß Rädel. Werner Latendorf setzte noch einen drauf und verpasste mit 893 Holz knapp die 900er-Marke.

Zur Halbzeit des Wettkampfes stand bereits fest, dass es einen deutlichen Heimerfolg für die Einheit-Kegler geben wird. Spannend hingegen entwickelte sich der Kampf um den 2. Tagesplatz. Hier hatte Teltow/Saarmund klar die bessere Ausgangsposition.

In Durchgang 4 ging Frank Mattke an den Start und setzte die gute Serie der Bad Belziger fort. Ihm gelangen am Ende 879 Holz.

Detlef Freitag war im vorletzten Durchgang dran. Er erspielte mit 915 Holz den Tagesbestwert und kam damit bis auf 7 Holz an den von ihm im Herbst aufgestellten Bahnrekord heran. Sven Sonntag rundete den perfekten Tag mit 906 Holz ab.

Den viel umjubelten 2. Platz sicherte sich die SpG Teltow/Saarmund vor der SG Blau-Weiß Rädel. Für SV Empor Schenkenberg blieb wie gesagt nur der vierte Platz.

Im Anschluss kam es zur Siegerehrung. Auf den ersten beiden Plätzen kamen die SG Blau-Weiß Rädel und die Belziger SG Einheit punktgleich ein. Hier musste die Wertung der erzielten Auswärtspunkte herhalten um den Kreismeister zu ermitteln. Die Sportfreunde aus Rädel hatten einen Punkt mehr auf ihrem Konto. Die Bronzemedaille erspielten sich die Kegelfreunde vom SV Empor Schenkenberg.

Tageswertung 4. Turnier in Bad Belzig:

Team Holz

1. Belziger SG Einheit 5341

2. SpG Teltow/Saarmund 5141

3. SG Blau-Weiß Rädel 5122

4. SV Schenkenberg 3755

Gesamtwertung

Team Punkte

1. SG Blau-Weiß Rädel 12 (6)

2. Belziger SG Einheit 12 (5)

3. SV Empor Schenkenberg 9

4. SpG Teltow/Saarmund 7