Alexander Dames

Brandenburg Im vorletzten Heimspiel der ersten Regionalligasaison konnte die 1. Volleyball-Frauenmannschaft des VC Blau-Weiß Brandenburg ihre Niederlagenserie erneut nicht beenden und musste sich der SG Einheit Zepernick, aktuell Tabellensechster, mit 0:3-Sätzen geschlagen geben.

Nach Wochen der schwierigen personellen Lage konnte das Trainerteam Michael Kozik und Lars Wolfram wieder über zwölf einsatzfähige Spielerinnen und somit auch über taktische Möglichkeiten verfügen.

Eine große Herausforderung bestand jedoch in der Tatsache, dass die aktuell einzig verbliebene Zuspielerin, Stefanie Weber, aus privaten Gründen passen musste. Diesen wichtigen Part übernahm schließlich die eigentlich etatmäßige erste Libera, Saskia Böttger, die diese Position früher schon einmal bekleidet hat.

Und dieser erzwungene Wechsel war zu Beginn auch kaum als Handicap auszumachen. Denn in der ersten Phase des Spiels überzeugten die Havelstädterinnen das heimische Publikum mit viel Kämpferherz und boten dem favorisierten Gegner gute Gegenwehr. Einzig die mangelnde Chancenverwertung und fehlende Durchschlagskraft im Angriff verhinderte letztlich einen engeren Spielverlauf.

Ab Mitte des zweiten Spielabschnitts war dann aber der Widerstand des VC Blau-Weiß gebrochen und das Team verlor unverständlicherweise komplett den Spielfaden. Während der Gast aus dem Norden Berlins sein gutes Spielniveau beibehielt, häuften sich beim heimischen VC Blau-Weiß die Fehler, sodass es am Ende erneut eine klare und unbefriedigende Niederlage ohne eigenen Satzgewinn gab.

"Es war schon eine Steigerung zu den vorherigen Spielen. Leider konnten wir unser gutes Spiel nicht lange aufrechterhalten", so Co-Trainer Lars Wolfram.

Als beste Spielerin wurde nach der Partie wie schon bei der 2:3-Niederlage im Hinspiel Victoria Saage geehrt, ihre zweite Auszeichnung in dieser Saison. Nach der nun zweiwöchigen Spielpause kommen dann ab dem 15. März die Spiele der Wahrheit mit drei Begegnungen gegen die Kellerkinder der Liga. In diesen Partien sind dann Siege und Punkte Pflicht, will man nicht doch noch auf einem Abstiegsplatz die Saison beenden.

Aktuell befindet sich das Team mit 17 Zählern auf Platz sieben. Aber schon jetzt steht fest, dass mindestens ein, wahrscheinlich sogar zwei Siege nötig sein werden um das angestrebte Saisonziel sicher zu erreichen. Schon ein Erfolg in zwei Wochen beim Tabellenletzten, BBSC III, könnte zur großen Entspannung in dieser schwierigen Situation beitragen.

VCB: Sophie Neuberger, Frederike Schubert, Josefine Seide, Saskia Böttger, Ulrike Hönig, Sabrina Harnisch, Anna Zehle, Caroline Voigt, Victoria Saage, Lisa Alex, Olivia Vogel, Stefanie Horn.