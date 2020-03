dpa

Berlin (dpa) Schon einen Tag vor dem Beginn der bundesweiten Fahndung nach Anis Amri hat ein schwer bewaffnetes Einsatzkommando eine von dem Weihnachtsmarkt-Attentäter häufig besuchte Salafisten-Moschee aufgesucht.

Die Frage, weshalb er in der Nacht des Anschlags mit umgehängter Maschinenpistole in den Hinterhof der Fussilet-Moschee gegangen sei, konnte ein Polizist des Landeskriminalamtes Berlin am Donnerstag im Untersuchungsausschuss des Bundestages zu dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz nicht eindeutig beantworten.

Der Zeuge sagte, das LKA habe damals entschieden, alle "relevanten Moscheen" abzufahren. Zu der Bewaffnung sagte er, nach so einem Anschlag könne es schon sein, "dass man selber auch Angst bekommt".

Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert. Elf Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Außerdem tötete Amri den Lastwagenfahrer. Der Tunesier selbst wurde später auf der Flucht in Italien erschossen.

Nach offizieller Darstellung war der Ausweis, der die Ermittler schließlich auf die Spur von Amri brachte, erst am späten Nachmittag des 20. Dezember im Führerhaus des Lastwagens gefunden worden. Da hatte Amri die Hauptstadt längst verlassen. Gerüchte, wonach das Dokument bereits früher entdeckt worden sein soll, haben sich bislang noch nicht bestätigt.