dpa

Frankfurt (dpa) Für die Stärkung ihrer Innenstädte sind Kommunen in Ostbrandenburg ausgezeichnet worden.

Der erste Preis in der Kategorie "Kampagnen" ging an die Stadt Frankfurt (Oder) für das "Magistrale Magazin" und den "City-Gutschein". Der zweite Preis wurde an die Stadt Seelow (Märkisch Oderland) verliehen für seine Kampagne "Wir gestalten Zukunft für Seelow". Der dritte Platz ging an die Stadt Schwedt (Uckermark) für "Schwedt erleben – wir handeln offline". Einen Sonderpreis erhielt Bernau (Barnim) für seine Kampagne: "Bewegte Innenstadt – sehen, fühlen, kommentieren".

Eine Jury aus Industrie und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK), dem Städteforum Brandenburg, Sponsoren der "CityOffensive" und dem Infrastrukturministerium vergab am Donnerstag die Preise. Unter dem Motto "Stadtleben – Wir gestalten Zukunft" waren Vereine, Initiativen und Kommunen aufgefordert, ihre Beiträge zur Steigerung der Attraktivität der Innenstädte einzureichen. Das Ministerium stellte 100 000 Euro zur Verfügung.

In der Kategorie "Events" siegte Prenzlau (Uckermark) mit der Aktion "Heimatshoppen -Wir sind Prenzlau". Den zweiten Platz teilten sich Eberswalde (Barnim) mit der Veranstaltung "Mit Hut, Schirm und Musik – Sommerlicher Kulturabend") und Fürstenwalde (Oder-Spree) mit dem "Fürstenwalder Erntefest". Templin erhielt einen Sonderpreis für die "Längste Picknicktafel der Welt".

Staatssekretär Rainer Genilke (CDU) erklärte in Frankfurt (Oder): "Wir wollen, dass die Innenstädte lebendige Mittelpunkte sind. Dabei wollen wir stadtbildprägende Baustrukturen erhalten, erneuern und weiterentwickeln. Es gehe um Einzelhandel und soziale Infrastruktur, aber auch um kulturelle Angebote und Wohnen im Zentrum.