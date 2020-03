BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Polizeidirektion West sucht aktuell mit diesem Phantombild nach einem Trickbetrüger. Der Mann soll am 18. November des vergangenen Jahres gemeinsam mit einem unbekannten Komplizen ein Ehepaar aus Brandenburg an der Havel beklaut haben.

Die Täter gaben sich an der Haustür des Ehepaars im Brandenburger Stadtteil Görden als Mitarbeiter einer Dienstleistungsfirma aus und boten die Reinigung der Hausfassade an. Für einen Festpreis wurde die Leistung erbracht und mit Bargeld bezahlt.Einige Tage später, am Vormittag des 18. November, erschienen die Arbeiter jedocherneut bei der Familie und beschuldigten das Ehepaar, sie mit Falschgeld bezahlt zu haben. Dabei setzten sie die Geschädigten verbal stark unter Druck und forderten umgehend Nachweise für die Echtheit der übergebenen Geldscheine. Die Geschädigte sollte nach Auszahlungsbelegen suchen, um dies zu belegen.

Während einer der deiden Täter der eingeschüchterten 81-Jährigen ins Obergeschoss des Hauses folgte, lenkte der andere ihren 84-jährigen Ehemann im Erdgeschoss ab. Auf der Suche nach den Kontoauszügen konnte der Täterim Obergeschoss offenbar beobachten, dass die Geschädigten, wo die Geschädigten ihre Geldkassette aufbewahrten. Daraufhin verließen beide Täterüberstürzt das Haus.

Die Geschädigten stellten erst im Nachhinein fest, dass ihnen die Geldkassette, mit einer hohen Bargeldsumme entwendet worden war. Die Kriminalpolizei konnte zum Haupttäter nun ein Phantombild erstellen und fragt: Wer kennt diesen Mann? Wer kann Hinweise zu seiner Identität oder seinen Aufenthalt machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381 560-0 entgegen. Außerdem kann das Hinweisformular in den Online-Services des Bürgerportals nutzen unter www.polizei.brandenburg.de genutzt werden.