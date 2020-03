MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Stadtgebiet kam es in dieser Woche bereits zu mehreren Raubüberfällen nach ähnlichem Schema. Der Täter schubste seine Opfer, um anschließend mit deren Handtasche zu verschwinden. Am Mittwoch gegen 20 Uhr kam es erneut zu einem Fall. Das Opfer, eine 57 Jahre alte Frau, war zu Fuß in der Karl-Marx-Straße unterwegs, als sich von hinten ein Mann näherte und der Frau die Handtasche entriss und davonrannte. Der Täter wird auf ein Alter von 25 Jahren geschätzt und mit einer Größe von 1,70 bis 1,80 Meter beschrieben. Er ist von schlanker Statur und hat helle, kurze Haare. Bekleidet war der Mann mit einer roten Stoffjacke und einer schwarzen Hose.

Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 03361 5680 oder über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de zu melden.