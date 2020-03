Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mit der Firma Deutsch & Neumann hat ein Familienunternehmen, das seit weit mehr als einem Jahrhundert existiert, Hennigsdorf für sich entdeckt. Bislang ist der Hersteller von Laborartikeln in Berlin-Charlottenburg beheimatet. Prokuristin Sophie Noack hofft aber, dass die Firma noch in diesem Jahr nach dem Umzug an den Hennigsdorfer Walter-Kleinow-Ring die Produktion aufnehmen kann.

Ein Etappenziel ist jedenfalls erreicht: Am kommenden Dienstag feiert die Firma dort ihr Richtfest. "Wir bauen zwei Produktionshallen und ein Bürogebäude", informiert Noack über die Absichten des Unternehmens, das 1909 von ihrem Urgroßvater gegründetet wurde. "In Charlottenburg platzten wir aus allen Nähten", begründet sie den Entschluss zum Neubau vor den Toren Berlins. Die bislang aus 18 Mitarbeitern bestehende Belegschaft produziert Formteile aus Gummi, Naturkautschuk sowie aus Kunststoffen wie Silikon und Latex. Produkte wie Laborstopfen, Pipettierbälle sowie Gas- und Silikonschläuche werden in 50 Länder exportiert. Mittelfristig will die Firma laut Noack auch von der Mitarbeiterzahl her wachsen.